Artistul care domină scenele internaționale și continuă să cucerească milioane de fani din întreaga lumea este primul headliner anunțat pentru Untold 2027!

Cu peste 27 de miliarde de stream-uri pe Spotify și zeci de milioane de ascultători lunari, Pitbull este unul dintre cei mai populari artiști ai momentului. Superstarul care a transformat „Give Me Everything”, „Timber”, „Fireball” și „International Love” în hituri globale va urca pe scena UNTOLD STAR Edition 2027.

Organizatorii UNTOLD pregătesc unul dintre cele mai spectaculoase momente din istoria festivalului. Pitbull, superstarul internațional cunoscut în întreaga lume drept Mr. Worldwide, este primul headliner anunțat pentru ediția din 2027 și va susține pentru prima dată un show în cadrul unui festival din România, pe un stadion din țara noastră.

Prezența lui Pitbull în line-up-ul UNTOLD STAR Edition 2027 aduce în România unul dintre cele mai importante nume ale industriei muzicale internaționale, într-un moment de maximă vizibilitate globală. Energia show-urilor sale, producțiile spectaculoase și hiturile recunoscute încă de la primele acorduri promit să transforme stadionul din Cluj-Napoca într-o petrecere de proporții, în fața a zeci de mii de fani.

Cu o carieră impresionantă și o popularitate care continuă să crească în rândul noilor generații, Pitbull se află într-unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale internaționale. Artistul american de origine cubaneză traversează o perioadă de succes major, susținută de turnee internaționale, concerte pe stadioane și la festivaluri de anvergură, miliarde de ascultări pe platformele de streaming și o prezență puternică în social media.

În 2026, Pitbull se menține în Top 20 cei mai ascultați artiști din lume pe Spotify, cu aproximativ 74 de milioane de ascultători lunari. Catalogul său muzical depășește 27 de miliarde de stream-uri pe platformă, în timp ce videoclipurile sale au acumulat peste 16 miliarde de vizualizări pe YouTube. Aceste cifre confirmă impactul global al unui artist ale cărui piese continuă să fie ascultate, redescoperite și distribuite de milioane de fani, la mai bine de un deceniu de la lansarea unora dintre cele mai mari hituri ale sale.

Popularitatea lui Pitbull se reflectă și în succesul show-urilor live. Turneul internațional „I'm Back”, desfășurat în 2026, a inclus concerte în America de Nord și Europa, pe unele dintre cele mai importante scene și în arene de mare capacitate.

Unul dintre momentele definitorii ale anului 2026 a avut loc la celebrul festival BST Hyde Park din Londra, unde Pitbull a susținut un show sold out, în fața a aproape 70.000 de spectatori. Concertul a devenit un eveniment de referință și datorită unui record mondial Guinness: 22.141 de fani au participat purtând costume inspirate de look-ul inconfundabil al artistului, stabilind recordul pentru cea mai mare reuniune de persoane care poartă peruci ce imită un cap chel.

Fenomenul Pitbull: De la show-uri sold-out la sute de milioane de fani în social media

Fenomenul a pornit din social media, unde fanii lui Pitbull au transformat ținutele sale emblematice, costumele elegante, ochelarii de soare și look-ul Mr. Worldwide, într-un adevărat trend viral. Videoclipurile de la concerte, reacțiile publicului și comunitățile de fani au amplificat popularitatea artistului pe TikTok și Instagram, transformând participarea la un concert Pitbull într-o experiență colectivă recunoscută la nivel internațional. Pentru noua generație de fani, Mr. Worldwide a devenit nu doar un artist, ci și un fenomen al culturii pop actuale.

Succesul său continuă și pe platformele de streaming și în playlisturile radio internaționale. Hiturile sale rămân prezente în difuzarea posturilor de radio din întreaga lume, în playlisturile dedicate muzicii pop și dance și în conținutul distribuit pe platformele sociale.

De-a lungul carierei sale, Pitbull a lansat unele dintre cele mai cunoscute hituri ale muzicii pop și dance internaționale. „Give Me Everything”, alături de Ne-Yo, Afrojack și Nayer, și „Timber”, colaborarea cu Kesha, au depășit fiecare pragul de două miliarde de ascultări pe Spotify. „Time of Our Lives”, alături de Ne-Yo, „International Love”, cu Chris Brown, „Rain Over Me”, cu Marc Anthony, și „Fireball”, cu John Ryan, sunt doar câteva dintre piesele care au devenit imnuri ale petrecerilor din întreaga lume.

Câștigător al unui premiu GRAMMY și colaborator al unor nume precum Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Shakira, Usher și Enrique Iglesias, Pitbull a construit un univers muzical propriu, în care pop-ul, hip-hop-ul, dance-ul și influențele latino se întâlnesc. Muzica sa a depășit granițele culturale și generaționale, iar refrenele sale continuă să aducă împreună publicul din întreaga lume, de la posturile de radio și platformele de streaming până la cele mai mari scene de festival.

Pitbull este primul headliner anunțat pentru UNTOLD STAR Edition 2027. Pe lângă superstarul internațional, alți artiști confirmați sunt DJ Snake, Timmy Trumpet, Boris Brejcha, Holy Priest și Yousuke Yukimatsu, care va ajunge pentru prima dată la UNTOLD.

De la hiturile globale ale lui DJ Snake, la energia explozivă a lui Timmy Trumpet și universurile techno semnate de Boris Brejcha, Holy Priest și Yousuke Yukimatsu, UNTOLD STAR Edition 2027 pregătește o experiență muzicală care traversează genuri, stiluri și generații. Mai multe nume internaționale vor fi anunțate în perioada următoare.

UNTOLD STAR Edition are loc între 5 și 8 august 2027, la Cluj-Napoca. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Digi FM și Digi 24 își mută din nou studiourile la Untold, în capitala mondială a distracției

În fiecare an, Digi FM și Digi24 își mută studiourile la Cluj-Napoca, pentru patru zile și patru nopți, chiar în capitala mondială a distracției. De aici, echipele celor două posturi transmit live atmosfera festivalului, cele mai importante momente, întâlnirile cu artiștii și poveștile care fac din UNTOLD o experiență unică. Iar 2027 nu face excepție! Digi FM și Digi24 vor fi din nou acolo, alături de fanii festivalului, pentru a aduce magia UNTOLD mai aproape de ascultătorii și telespectatorii din întreaga țară.

Editor : A.D.V.