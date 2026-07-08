Premiile Emmy 2026. Lista principalelor nominalizări: cele mai bune seriale, cei mai buni actori și actrițe de televiziune
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Cel mai bun serial TV dramatic: Cel mai bun serial TV de comedie: Cea mai bună miniserie/antologie TV: Cel mai bun actor într-un serial TV dramatic: Cea mai bună actriţă într-un serial TV dramatic: Cel mai bun actor într-un serial TV de comedie: Cea mai bună actriţă într-un serial TV de comedie: Cel mai bun actor într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV: Cea mai bună actriţă într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV: Producţiile cu cele mai multe nominalizări: Clasamentul nominalizărilor în funcţie de platformele de difuzare:
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