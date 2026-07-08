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Premiile Emmy 2026. Lista principalelor nominalizări: cele mai bune seriale, cei mai buni actori și actrițe de televiziune

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premiile emmy
Imagine cu caracteer ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Cel mai bun serial TV dramatic: Cel mai bun serial TV de comedie: Cea mai bună miniserie/antologie TV: Cel mai bun actor într-un serial TV dramatic: Cea mai bună actriţă într-un serial TV dramatic: Cel mai bun actor într-un serial TV de comedie: Cea mai bună actriţă într-un serial TV de comedie: Cel mai bun actor într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV: Cea mai bună actriţă într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV: Producţiile cu cele mai multe nominalizări: Clasamentul nominalizărilor în funcţie de platformele de difuzare:

Nominalizările în categoriile principalele pentru cea de-a 78-a ediţie a premiilor Primetime Emmy, considerate echivalentul Oscarurilor în industria de televiziune americană, care au fost dezvăluite miercuri la Los Angeles.

Cel mai bun serial TV dramatic:

  • "The Diplomat"
  • "The Gilded Age"
  • "A Knight of the Seven Kingdoms”
  • "Paradise"
  • "The Pitt"
  • "Pluribus"
  • "Slow Horses"
  • "Your Friends & Neighbors"

Cel mai bun serial TV de comedie:

  • "Abbott Elementary"
  • "The Bear"
  • "Hacks"
  • "Margo's Got Money Troubles"
  • "Nobody Wants This"
  • "Only Murders in the Building"
  • "Shrinking"
  • "Widow's Bay"

Cea mai bună miniserie/antologie TV:

  • "All Her Fault"
  • "The Beast in Me"
  • "Beef"
  • "DTF St Louis"
  • "Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette"

Cel mai bun actor într-un serial TV dramatic:

  • Sterling K. Brown ("Paradise")
  • Gary Oldman ("Slow Horses")
  • Mark Ruffalo ("Task")
  • Rufus Sewell ("The Diplomat")
  • Noah Wyle ("The Pitt")

Cea mai bună actriţă într-un serial TV dramatic:

  • Carrie Coon ("The Gilded Age'")
  • Chase Infiniti, ("The Testaments")
  • Keri Russell ("The Diplomat")
  • Rhea Seehorn ("Pluribus")
  • Zendaya ("Euphoria")

Cel mai bun actor într-un serial TV de comedie:

  • Yahya Abdul-Mateen II ("Wonder Man")
  • Steve Carell ("Rooster")
  • Matthew Rhys ("Widow's Bay")
  • Jason Segel ("Shrinking")
  • Martin Short ("Only Murders in the Building")

Cea mai bună actriţă într-un serial TV de comedie:

  • Quinta Brunson ("Abbott Elementary")
  • Ayo Edebiri ("The Bear")
  • Elle Fanning ("Margo's Got Money Troubles")
  • Lisa Kudrow ("The Comeback")
  • Jean Smart ("Hacks")

Cel mai bun actor într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV:

  • Riz Ahmed ("Bait")
  • Jason Bateman ("Black Rabbit")
  • Charlie Hunnam ("Monster: The Ed Gein Story")
  • Oscar Isaac ("Beef")
  • Matthew Rhys ("The Beast in Me")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV:

  • Claire Danes ("The Beast in Me")
  • Sally Field ("Remarkably Bright Creatures")
  • Carey Mulligan ("Beef")
  • Sarah Pidgeon ("Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette")
  • Sarah Snook ("All Her Fault")

Producţiile cu cele mai multe nominalizări:

  • "The Pitt" - 25
  • "Hacks" - 24
  • "Widow's Bay" - 19
  • "Pluribus" - 18
  • "Beef" - 16
  • "DTF St. Louis" - 13

Clasamentul nominalizărilor în funcţie de platformele de difuzare:

  • HBO Max - 122
  • Netflix - 111
  • Apple TV - 87
  • ABC - 38
  • CBS - 32
  • NBC - 30
  • Prime Video - 28
  • FX/Hulu - 23
  • Hulu - 22
  • Peacock - 18
  • Disney+ -14

Editor : Bogdan Enache

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