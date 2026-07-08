Premiile Emmy 2026. Lista principalelor nominalizări: cele mai bune seriale, cei mai buni actori și actrițe de televiziune

Nominalizările în categoriile principalele pentru cea de-a 78-a ediţie a premiilor Primetime Emmy, considerate echivalentul Oscarurilor în industria de televiziune americană, care au fost dezvăluite miercuri la Los Angeles.

Cel mai bun serial TV dramatic:

"The Diplomat"

"The Gilded Age"

"A Knight of the Seven Kingdoms”

"Paradise"

"The Pitt"

"Pluribus"

"Slow Horses"

"Your Friends & Neighbors"

Cel mai bun serial TV de comedie:

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Margo's Got Money Troubles"

"Nobody Wants This"

"Only Murders in the Building"

"Shrinking"

"Widow's Bay"

Cea mai bună miniserie/antologie TV:

"All Her Fault"

"The Beast in Me"

"Beef"

"DTF St Louis"

"Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette"

Cel mai bun actor într-un serial TV dramatic:

Sterling K. Brown ("Paradise")

Gary Oldman ("Slow Horses")

Mark Ruffalo ("Task")

Rufus Sewell ("The Diplomat")

Noah Wyle ("The Pitt")

Cea mai bună actriţă într-un serial TV dramatic:

Carrie Coon ("The Gilded Age'")

Chase Infiniti, ("The Testaments")

Keri Russell ("The Diplomat")

Rhea Seehorn ("Pluribus")

Zendaya ("Euphoria")

Cel mai bun actor într-un serial TV de comedie:

Yahya Abdul-Mateen II ("Wonder Man")

Steve Carell ("Rooster")

Matthew Rhys ("Widow's Bay")

Jason Segel ("Shrinking")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Cea mai bună actriţă într-un serial TV de comedie:

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Ayo Edebiri ("The Bear")

Elle Fanning ("Margo's Got Money Troubles")

Lisa Kudrow ("The Comeback")

Jean Smart ("Hacks")

Cel mai bun actor într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV:

Riz Ahmed ("Bait")

Jason Bateman ("Black Rabbit")

Charlie Hunnam ("Monster: The Ed Gein Story")

Oscar Isaac ("Beef")

Matthew Rhys ("The Beast in Me")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV:

Claire Danes ("The Beast in Me")

Sally Field ("Remarkably Bright Creatures")

Carey Mulligan ("Beef")

Sarah Pidgeon ("Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette")

Sarah Snook ("All Her Fault")

Producţiile cu cele mai multe nominalizări:

"The Pitt" - 25

"Hacks" - 24

"Widow's Bay" - 19

"Pluribus" - 18

"Beef" - 16

"DTF St. Louis" - 13

Clasamentul nominalizărilor în funcţie de platformele de difuzare:

HBO Max - 122

Netflix - 111

Apple TV - 87

ABC - 38

CBS - 32

NBC - 30

Prime Video - 28

FX/Hulu - 23

Hulu - 22

Peacock - 18

Disney+ -14

Editor : Bogdan Enache