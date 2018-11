Premiile MTV Europe Music au fost decernate. Cine este marea câștigătoare a serii

Cântăreaţa americană Camila Cabello a fost desemnată, duminică, la Bilbao, marea câştigătoare a MTV Europe Music Awards (EMA), artista câştigând cele mai importante premii: "cel mai bun artist", "cel mai bun cântec", cel mai bun videoclip".

Camilla Cabello a câștigat cele mai importante premii ale MTV EMA. FOTO: Gulliver/ Getty Images

"Anul acesta a fost cel mai bun din viaţa mea", a declarat tânăra în vârstă de 21 de ani, născută în Cuba, care a deschis show-ul prezentat de actriţa americană Hailee Steinfeld, informează AFP.

Chiar înaintea acestor recompense atribuite de corespondentul european al canalului muzical american MTV, anul 2018 a fost un an fast pentru Camila Cabello, scrie News.ro.

Piesa ei, "Havana", cântată împreună cu rapperul Young Thug, a ajuns în fruntea vânzărilor la sfârşitul lunii ianuarie în Statele Unite, în timp ce versiunea audio a melodiei, fără video, a fost ascultată de peste 1,3 miliarde de ori pe YouTube.

În 2017, fosta membră a grupului Fifth Harmony a primit premiul pentru "cel mai bun artist pop" la MTV EMA.

Cu şase nominalizări, Camila Cabello a fost marea favorită şi la această gală a MTV Europe Awards.

Imagini de la gala de decernare a premiilor MTV Europe Music Awards 2018. FOTO: Gulliver/ Getty Images

Lista câștigătorilor de la MTV Europe Music Awards 2018

Cu excepţia Camilei Cabello, cântăreaţa americană Ariana Grande, rapperul texan Post Malone, rapperul şi cântăreţul canadian Drake şi artista britanică Dua Lipa au fost nominalizaţi pentru titlul de "cel mai bun artist".

La categoria "cel mai bun cântec", Cabello a concurat alături de Ariana Grande ("No tears left to cry"), Post Malone ("Rockstar"), Drake ("God's Plan") şi Bebe Rexha ("Meant to be").

Ariana Grande şi Post Malone au avut cele mai multe nominalizări, după Camila Cabello, care a avut cinci nominalizări în faţa lui Drake şi Dua Lipa, prezenţi cu nominalizări la patru categorii.

Cu două premii câştigate - "cel mai bun artist hip-hop" şi "cea mai bună apariţie" - cântăreaţa americană Nicki Minaj a fost una dintre protagonistele serii, în timpul căreia a avut două momente pe scenă, alături de DJ-ul David Guetta şi de Jason Derulo.

La celelalte categorii, Dua Lipa a fost desemnată "cel mai bun artist pop", iar grupul american Panic! at the Disco - "cea mai bună trupă de rock alternativ". Marshmello a primit trofeul pentru "cel mai bun artist electro".

Trupa 5 Seconds Of Summer a fost desemnată cea mai bună la categoria "cea mia bună formaţie rock".

Marele câştigător al MTV EMA 2017, cu trei recompense între care "cel mai bun artist", cântăreţului canadian Shawn Mendes i-a fost atribuit titlul de "cel mai bun artist live".

Cântăreaţa americană Janet Jackson, prezentă de peste trei decenii pe scenă, a primit titlul de "Global Icon", o recompensă deja atribuită la ediţiile precedente formaţiilor U2 şi Queen, cântăreţilor Whitney Houston şi Eminem.

În discursul de mulţumire, sora lui Michael Jackson a spus că vorbeşte în numele "femeilor a căror voce a fost redusă la tăcere". "Sunt una dintre acele femei (...) una dintre acele femei maltratate, intimidate, care au trăit în frică. Sunt alături de voi. Sunteţi surorile mele", a spus ea.

Create în 1994, MTV EMA constituie unul dintre cele două evenimente majore organizate de MTV, âmpreună cu Video Music Awards (VMA), care are loc în fiecare an în Statele Unite din 1984.

