Premiile Oscar 2026: Ce trebuie să știi despre cea mai așteptată gală a cinematografiei. Când începe ceremonia și cine sunt favoriții

Ediția din 2026 a Premiilor Oscar, a 98-a gală a prestigioaselor Academy Awards, este programată în noaptea de 15 spre 16 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles, unde industria cinematografică mondială își va desemna laureații pentru producțiile anului 2025. Ceremonia va fi prezentată, pentru al doilea an consecutiv, de comediantul Conan O’Brien, iar evenimentul va include tradiționalul covor roșu, momente artistice și discursurile câștigătorilor, într-o seară dedicată excelenței în film. Lungmetrajul „Sinners” conduce lista nominalizărilor anunțate în ianuarie 2026, cu un total record de 16 selecții.

Nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei au fost anunțate pe 22 ianuarie 2026 la Samuel Goldwyn Theater din Beverly Hills, iar prezentatorii evenimentului au fost actrița Danielle Brooks și actorul Lewis Pullman.

Premiile Oscar 2026

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, cunoscute oficial drept Academy Awards, aduce în prim-plan cele mai apreciate producții cinematografice ale anului 2025 și promite o competiție strânsă în marile categorii. Ceremonia are loc la Dolby Theatre, iar gazda serii este, pentru al doilea an consecutiv, comediantul Conan O’Brien.

Unul dintre punctele centrale ale ediției este performanța filmului „Sinners”, care conduce lista nominalizărilor cu un număr record de selecții, fapt ce îl transformă în favorit la principalele trofee.

Premiile Oscar sunt considerate cele mai prestigioase distincții din industria cinematografică mondială. Acordate anual de Academia Americană de Film, trofeele recompensează performanțele artistice și tehnice din cinema, de la actorie și regie până la imagine, montaj, sunet sau efecte vizuale.

Gala va fi transmisă în direct din Los Angeles, în noaptea de 15 spre 16 martie, și va putea fi urmărită live și online

Ediția din acest an a Premiilor Oscar va fi transmisă în direct în Statele Unite de postul de televiziune ABC, deținătorul drepturilor de difuzare, iar online va putea fi urmărită și pe platforma de streaming Hulu.

Când se difuzează ceremonia premiilor Oscar 2026 în România

Ceremonia este programată să înceapă la ora 19:00 (Eastern Time), ceea ce în România înseamnă ora 02:00, în noaptea de 15 spre 16 martie 2026. Transmisiunea se va întinde, potrivit formatului obișnuit al galei, pe durata a aproximativ trei-patru ore, astfel că evenimentul se va încheia spre dimineață, ora României.

Înaintea ceremoniei propriu-zise, televiziunile americane transmit, în mod tradițional, imagini de pe covorul roșu, unde nominalizații și invitații speciali oferă interviuri și apariții în fața presei, iar momentele importante sunt ulterior preluate și distribuite pe canalele oficiale ale Academiei, inclusiv pe rețelele sociale.

Demi Moore și Zoe Saldaña, printre prezentatorii care vor înmâna trofee la Oscar 2026

Pe lângă gazda principală a galei, comedianul Conan O’Brien, organizatorii ediției din acest an au anunțat și o serie de prezentatori care vor înmâna trofee sau vor urca pe scenă pe parcursul evenimentului. Printre numele confirmate se numără actori și personalități influente din cinematografie precum: Javier Bardem, Adrien Brody, Kieran Culkin, Chris Evans, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Mikey Madison și Zoe Saldaña.

Măsuri sporite de securitate în zona Dolby Theatre

Autoritățile din Los Angeles pregătesc, ca în fiecare an, un amplu dispozitiv logistic și de securitate în jurul galei Premiilor Oscar, ceea ce presupune restricții temporare de circulație în zona Hollywood. Potrivit informațiilor publicate de organizațiile locale și autoritățile municipale, mai multe artere din apropierea Dolby Theatre vor fi închise etapizat, începând cu aproximativ două-trei săptămâni înaintea ceremoniei. Sunt vizate în special segmente din Hollywood Boulevard și străzile adiacente complexului Ovation Hollywood (cunoscut anterior ca Hollywood & Highland), unde este montată infrastructura pentru covorul roșu și platformele media.

Măsurile sunt similare celor aplicate la edițiile precedente și fac parte din procedura standard pentru organizarea unuia dintre cele mai importante evenimente culturale din Statele Unite.

Nominalizările la Premiile Oscar 2026

Cel mai bun film

„Bugonia”

„F1”

„Frankenstein”

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another”

„The Secret Agent”

„Sentimental Value”

„Sinners”

„Train Dreams”

Lungmetrajul „Păcătoșii” a stabilit un nou record în istoria Premiilor Oscar, cu 16 nominalizări - cel mai mare număr acordat vreodată unui film - depășind precedentul record de 14 nominalizări, atins de „Totul despre Eva” (1950), „Titanic” (1997) și „La La Land” (2016).

Cel mai bun regizor

Chloé Zhao - „Hamnet”

Josh Safdie - „Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson - „One Battle After Another”

Joachim Trier - „Sentimental Value”

Ryan Coogler - „Sinners”

Cel mai bun actor principal

Timothée Chalamet - „Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio - „One Battle After Another”

Ethan Hawke - „Blue Moon”

Michael B. Jordan - „Sinners”

Wagner Moura - „The Secret Agent”

Cea mai bună actriţă principală

Jessie Buckley - „Hamnet”

Rose Byrne - „If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson - „Song Sung Blue”

Renate Reinsve - „Sentimental Value”

Emma Stone - „Bugonia”

Cel mai bun actor secundar

Benicio del Toro - „One Battle After Another”

Jacob Elordi - „Frankenstein”

Delroy Lindo - „Sinners”

Sean Penn - „One Battle After Another”

Stellan Skarsgård - „Sentimental Value”

Cea mai bună actriţă secundară

Elle Fanning - „Sentimental Value”

Inga Ibsdotter Lilleaas - „Sentimental Value”

Amy Madigan - „Weapons”

Wunmi Mosaku - „Sinners”

Teyana Taylor - „One Battle After Another”

Cel mai bun scenariu original

„Blue Moon” - Robert Kaplow

„It Was Just an Accident” - Jafar Panahi

„Marty Supreme” - Ronald Bronstein, Josh Safdie

„Sentimental Value” - Eskil Vogt, Joachim Trier

„Sinners” - Ryan Coogler

Cel mai bun scurtmetraj animat

„Butterfly” - Florence Miailhe, Ron Dyens

„Forevergreen” - Nathan Engelhardt, Jeremy Spears

„The Girl Who Cried Pearls” - Chris Lavis, Maciek Szczerbowski

„Retirement Plan” - John Kelly, Andrew Freedman

„The Three Sisters” - Konstantin Bronzit

Cele mai bun costume

„Avatar: Fire and Ash” - Deborah L. Scott

„Frankenstein” - Kate Hawley

„Hamnet” - Malgosia Turzanska

„Marty Supreme” - Miyako Bellizzi

„Sinners” - Ruth E. Carter

Cel mai bun casting

„Hamnet” - Nina Gold

„Marty Supreme” - Jennifer Venditti

„One Battle After Another” - Cassandra Kulukundis

„The Secret Agent” - Gabriel Domingues

„Sinners” - Francine Maisler

Cel mai bun scurtmetraj

„Butcher’s Stain” - Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi

„A Friend of Dorothy” - Lee Knight, James Dean

„Jane Austen’s Period Drama” - Julia Aks, Steve Pinder

„The Singers” - Sam A. Davis, Jack Piatt

„Two People Exchanging Saliva” - Alexandre Singh, Natalie Musteata

Cel mai bun machiaj şi hairstyling

„Frankenstein” - Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey

„Kokuho” - Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu

„Sinners” Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry

„The Smashing Machine” - Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein

„The Ugly Stepsister” - Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg

Cea mai bună coloană sonoră

„Bugonia” - Jerskin Fendrix

„Frankenstein” - Alexandre Desplat

„Hamnet” - Max Richter

„One Battle After Another” - Jonny Greenwood

„Sinners” - Ludwig Goransson

Cel mai bun lungmetraj animat

„Arco”

„Elio”

„KPop Demon Hunters”

„Little Amélie or the Character of Rain”

„Zootropolis 2”

Cea mai bună imagine

„Frankenstein” - Dan Laustsen

„Marty Supreme” - Darius Khondji

„One Battle After Another” - Michael Bauman

„Sinners” - Autumn Durald Arkapaw

„Train Dreams” - Adolpho Veloso

Cel mai bun documentar

„The Alabama Solution”

„Come See Me in the Good Light”

„Cutting Through Rocks”

„Mr. Nobody Against Putin”

„The Perfect Neighbor”

Cel mai bun documentar de scurtmetraj

„All the Empty Rooms”

„Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

„Children No More: Were and Are Gone”

„The Devil Is Busy”

„Perfectly a Strangeness”

Cel mai bun montaj

„F1” - Stephen Mirrione

„Marty Supreme” - Ronald Bronstein, Josh Safdie

„One Battle After Another” - Andy Jurgensen

„Sentimental Value” - Olivier Bugge Coutté

„Sinners” - Michael P. Shawver

Cel mai bun film internaţional

„The Secret Agent” (Brazilia)

„It Was Just an Accident” (Franţa)

„Sentimental Value” (Norvegia)

„Sirāt” (Spania)

„The Voice of Hind Rajab” (Tunisia)

Cel mai bun cântec original

„Dear Me” - Diane Warren: Relentless

„Golden” - KPop Demon Hunters

„I Lied To You” - Sinners

„Sweet Dreams Of Joy” - Viva Verdi!

„Train Dreams” - Train Dreams

Cea mai bună scenografie

„Frankenstein”

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another”

„Sinners”

Cel mai bun sunet

„F1”

„Frankenstein”

„One Battle After Another”

„Sinners”

„Sirāt”

Cele mai bun bune efecte vizuale

„Avatar: Fire and Ash”

„F1”

„Jurassic World Rebirth”

„The Lost Bus”

„Sinners”

Editor : C.S.