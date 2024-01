Rage Against the Machine anunță că se destramă pentru a treia oară: „Trupa nu va mai pleca în turneu şi nu va mai cânta live”

Trupa rock americană Rage Against the Machine (RATM) nu va mai susţine concerte şi turnee şi se va destrăma pentru a treia oară, a anunţat toboşarul ei, Brad Wilk, citat de revista Variety.

Într-un mesaj publicat miercuri pe Instagram, Brad Wilk, unul dintre membrii fondatori ai formaţiei californiene, a vorbit despre seria de concerte anulate din turneul de reunire al trupei, intitulat "Public Service Announcement".

"Ştiu că mulţi oameni aşteaptă ca noi să anunţăm noile date de turneu pentru toate concertele RATM ce au fost anulate", a scris el pe Instagram. "Nu vreau să mai trag de timp cu oamenii sau cu mine însumi. Aşa că, deşi au existat anumite comunicări că acest lucru s-ar putea întâmpla în viitor (începerea unui nou turneu n.r.)... vreau să vă anunţ că trupa RATM (Tim, Zack, Tom şi cu mine) nu va mai pleca în turneu şi nu va mai cânta live. Îmi pare rău pentru aceia dintre voi care aţi aşteptat să aibă loc acel anunţ. Mi-aş fi dorit cu adevărat să fie aşa...", a adăugat rockerul american, citat de Agerpres.

Nu este pentru prima dată când formaţia Rage Against the Machine se destramă. Grupul californian, compus din solistul Zack de la Rocha, basistul Tim Commerford, chitaristul Tom Morello şi toboşarul Brad Wilk, s-a format la Los Angeles în 1991 şi a ajuns în curentul rock mainstream datorită muzicii sale cu versuri reacţionare şi cu încărcătură politică. Însă după acel succes, solistul Zack de la Rocha a dat publicităţii în anul 2000 un comunicat de presă prin care anunţa publicul că a decis să părăsească trupa. În 2001, ceilalţi trei membri fondatori au ales să continue să cânte împreună şi au format grupul Audioslave alături de solistul Chris Cornell, care a părăsit însă formaţia în 2007.

În acelaşi an, Rage Against the Machine s-a reunit şi a fost cap de afiş la Festivalul Coachella, continuând apoi să susţină turnee în anii care au urmat. În 2011, cei patru rockeri au susţinut ultimul lor concert din acel turneu pe stadionul L.A. Rising şi au anunţat a doua destrămare a grupului.

Trupa s-a reunit pentru a treia oară în 2020, când a anunţat şi că va susţine un nou turneu, intitulat "Public Service Announcement". Pandemia de COVID-19 a obligat formaţia americană să îşi amâne turneul, care a putut să fie reluat abia în 2022. În timpul celui de-al doilea concert din turneu, Zack de la Rocha şi-a rupt tendonul lui Ahile. Deşi trupa californiană a reuşit să finalizeze prima secţiune a turneului, membrii săi au decis în cele din urmă să anuleze celelalte show-uri care mai erau programate din cauza severităţii accidentării suferite de solistul grupului.

La sfârşitul anului trecut, trei dintre cei patru membri ai trupei au absentat de la ceremonia de includere în a acestui grup în Rock and Roll Hall of Fame. Tom Morello a fost singurul membru al trupei care a participat la eveniment.

Anul trecut, basistul Tim Commerford a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer de prostată.

