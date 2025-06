„Never Gonna Give You Up”, melodia din 1987 cântată de Rick Astley, tocmai a depăşit pragul de un miliard de ascultări pe Spotify, la 38 de ani de la lansarea sa. Cântăreţul britanic în vârstă de 59 de ani a reacţionat la această bornă simbolică într-o declaraţie preluată de The Hollywood Reporter: „Nu mi-aş fi putut imagina niciodată în 1987 că «Never Gonna Give You Up» va fi încă în vogă decenii mai târziu”, scrie News.ro.

„Datorită platformelor de streaming, o generaţie cu totul nouă a putut descoperi muzică precum a mea. Atingerea unui miliard de stream-uri este ceva la care nu am visat niciodată, iar tuturor celor care m-au ascultat, le mulţumesc”.

Rick Astley avea 21 de ani atunci când a lansat piesa care a ocupat primul loc în topurile din peste douăzeci de ţări, rămânând numărul unu timp de cinci săptămâni în Marea Britanie şi două săptămâni în SUA. Albumul său de debut, „Whenever You Need Somebody”, s-a vândut în 15 milioane de exemplare.

La mijlocul anilor 2000, el a ajuns la un nou public datorită „Rickrolling”, o glumă populară pe internet: la acea vreme, era obişnuit ca bloggerii şi alţi utilizatori de internet să îşi păcălească cititorii cu linkuri plasate în textele lor care, atunci când se făcea clic, trimiteau cititorul la clip. Fără îndoială, această tendinţă este cea care a permis videoclipului să atingă un miliard de vizualizări pe YouTube în 2021.

Deşi Rick Astley a avut şi alte succese, „Never Gonna Give You Up” rămâne piesa emblematică a carierei sale. Iar cariera sa continuă: albumul „Are We There Yet?” a fost lansat în 2023. În acel an, a fost cap de afiş la festivalul Glastonbury, alături de Elton John. În 2024, şi-a publicat memoriile, „Never: The Autobiography”.

Editor : B.E.