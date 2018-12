Revelion în Piaţa Constituţiei. DJ-ul ATB, printre invitați

Primăria Capitalei, prin Arcub - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, organizează, în data de 31 decembrie, începând cu ora 19.30, în Piaţa Constituţiei, "Revelion Centenar", un show de peste şase ore, care marchează cei o sută de ani de la Marea Unire, scrie News.ro.

Ca în fiecare an, concertul va fi un eveniment în care una dintre clădirile emblematice ale Bucureştiului - Palatul Parlamentului - va face parte din scenografie, transmite instituţia.

Cu acest prilej, pe scena instalată în Piaţa Constituţiei vor urca personalităţi din muzica românească.

Delia, Carla’s Dreams, Smiley, The Motans, Antonia, Nicoleta Nucă, Mark Stan, Alex Calancea şi Lupii, Irina Rimes, Vescan, Noaptea Târziu, Dorian Popa, Vanotek & Lori vor petrece alături de public.

Artiştilor români li se adaugă un invitat special, DJ-ul internaţional André Tanneberger, cunoscut cu numele de scenă ATB, care va mixa live în Piaţa Constituţiei. Seara se va încheia cu un show de artificii.

DJ, compozitor şi producător de muzică dance electronică, care îmbină stiluri precum trance, dance şi chill out, ATB a ocupat de-a lungul celor 20 de ani de carieră primele locuri în topurile de specialitate din străinătate. Debutul său din 1990, cu single-ul "9 PM (Till I Come)", care l-a propulsat în topul din Marea Britanie, a fost urmat de numeroase hit-uri - "Ecstasy", "Let U Go", "What About Us", "Move On", "When It Ends It Starts Again" -, îndrăgite de fani din întreaga lume.

Intrarea este liberă.

