Rocanotherworld: Festivalul care îți redefinește vara

Rocanotherworld a apărut în peisajul cultural în 2016 și a crescut rapid în popularitate, devenind cel mai îndrăgit și așteptat festival din Nord-Estul României în cele opt ediții organizate până acum. Aici, în inima Iașului, se adună anual un line-up impresionant de artiști pentru a oferi publicului experiențe memorabile aflate sub semnul celor trei valori care îl definesc: #becurious, #bedifferent și #beforothers.

Ediția a noua a festivalului Rocanotherworld are loc în perioada 20-23 iunie 2024 în zona de agrement Aroneanu din Iași, la brizo. Aflat sub semnul echilibrului - tematica abordată în acest an, evenimentul aduce împreună tineri artiști emergenți, alături de nume consacrate ale scenei muzicale. Pe scena principală, publicul se va putea bucura de performance-uri oferite de: Asaf Avidan, Alternosfera, Deliric x Silent Strike & Muse Quartet, COMA, om la lună, Robin and The Backstabbers, La Chica, Frate Gheorghe, Jurjak, Dora Gaitanovici și mulți alții! În plus, atmosfera vibrantă și eclectică va fi întregită de numeroși artiști și DJ-uri care vor anima scenele Retro și Electro printre care se numără Rosario Internullo și GALA.

Rocanotherworld 2024 promite să fie o călătorie muzicală plină de emoție pentru toți cei care vor fi prezenți. Timp de patru zile, publicul se va bucura de concerte, jocuri educative, dezbateri pe teme culturale, activități recreative, sporturi pe apă, o scenă Silent Disco pe nisip și multe alte surprize pentru public. Acest festival este mult mai mult decât un eveniment muzical obișnuit: este o experiență în care participanții se reconectează la valori autentice, celebrând viața prin curiozitate, individualitate și grijă față de ceilalți.

Misiunea asumată începând cu anul 2021 de festival prietenos cu mediul, alături de partenerul principal din acest an, ING România, continuă și în 2024, iar întreaga organizare va fi realizată pe principii de prevenire, reutilizare, redesign și reciclare, sustenabilitatea și grija pentru mediul înconjurător reprezentând o direcție importantă de dezvoltare a evenimentului. În vederea atingerii obiectivelor propuse, principalele acțiuni vor fi reprezentate de: colectarea separată a deșeurilor, eliminarea plasticului de unică folosință din zona de food and beverage, personalizarea textilelor prin vopsire bio, eliminarea promovării clasice de tip OOH (bannere, panouri) și înlocuirea acestora cu panouri stradale digitale, utilizarea materialelor sustenabile în realizarea mobilierului și a signalisticii, precum și folosirea energiei verzi, regenerabile, pentru iluminatul ambiental.

Detalii despre festival și bilete sunt disponibile pe site-ul oficial Rocanotherworld. Elevii, studenții și copiii sub 12 ani au acces la prețuri reduse, iar persoanele cu dizabilități și însoțitorii lor pot accesa festivalul gratuit prin completarea unui formular disponibil pe site-ul https://rocanotherworld.com/.

​​Organizatori: Asociația Industrii Creative, Showberry

Partener principal: ING Bank România

Supporting partner: Digi România

