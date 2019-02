Secretele succesului. La doar 10 ani, câștigă anual peste 200.000 de dolari

Este pianistă, dansatoare și a devenit celebră în întreaga lume. La doar 10 ani, Jillian este deja unul dintre cei mai cunoscuți microinfluenceri și un model pentru fetițele de vârsta ei. 1,3 milioane de oameni urmăresc constat canalul JillianTube, iar faima vine la pachet cu mulți bani: fata câștigă în fiecare an 200.000 de dolari doar din reclame.

Ce faci atunci când fratele mai mare este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut de pe Youtube? Simplu. Îi calci pe urme și devii și tu influencer online. Cel puțin asta a făcut Jillian, sora băiatului-fenomen Evan, protagonistul clipurilor de pe canalul EvanTube HD. La doar 10 ani, fata este celebră pe Internet, iar popularitatea ei crește pe zi ce trece.

Emil Gâtej, psiholog: Dacă unuia îi place foarte mult să fie în centrul atenției, să fie microinfluencer, celuilalt poate îi place să meșterească și îl putem încuraja în direcția asta. Altuia poate îi place să cânte și trebuie încurajat în direcția asta. Adică resursele, vorbesc de cele emoționale, mai ales, trebuie împărțite egal. Și lucrul ăsta trebuie să fie bine precizat, bine comunicat, să existe lucrurile foarte, foarte clare.

-Salut tuturor, eu sunt Jillian și tocmai m-am întors de la o petrecere grozavă de ziua mea, iar dacă nu ați văzut acel video, mergeți acolo și dați click. Acum am toate aceste cadouri de despachetat și m-am gândit să vă arăt și vouă.

Pe 11 martie 2013, atunci când Jillian avea doar 4 ani, părinții ei au decis să înceapă un canal de Youtube care să-i fie dedicat exclusiv și care să-i poarte numele. Ideea inițială a fost să atragă copiii de vârstă mai mică, cei care nu erau interesați în conținutul generat de fratele ei, Evan. Mișcarea s-a dovedit a fi una inteligentă: datorită farmecului ei natural, multe fetițe au inceput sa o urmareasca si au descoperit în Jillian un model foarte apropiat de vârsta lor. Primul video postat a fost unul „de arhivă", în care fetița învăța să meargă.

Pe lângă vloguri și recenzii la jucării, Jillian este cunoscută pentru talentul său artistic. Fetița este pianistă, a susținut numeroase recitaluri și participă la concursuri de dans. În plus, micuța este foarte îndemânatică și postează frecvent clipuri „do it yourself".

Temele diverse pe care le abordează și clipurile complexe au transformat-o pe Jillian într-un micro-influencer de talie mondială. Canalul său de Youtube a depășit 1,3 milioane de abonați și 332 de milioane de vizualizări totale. Cel mai popular clip al său a fost vizionat de peste 58 de milioane de ori.

Cristian China Birta, blogger: Ce înseamnă în afară, înseamnă .com, în esență. Înseamnă .com, care nu e o țară, e un Internet mondial. .com există inclusiv în România, există. Noi urmărim în draci videobloggeri și influenceri de dincolo. com-ul ăsta e la nivel mondial, de aia vorbim de o piață enormă la nivel mondial. Dar cu cât e mai mare piața, cu atât e mai greu să intri. E celebră zicală la noi - „decât codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș". Deci România e un sat din punctul ăsta de vedere, pentru că e condiționată de limbă.

Anual, canalul JillianTube aduce familiei 200.000 de dolari doar din reclame. Fetița primește bani și pentru a promova produsele unor mari companii, precum Nintendo.

Cristian China Birta, blogger: S-o faci cu adevărat pentru tine, asta e foarte greu. De ce? Trebuie să te oprești, să te gândești un pic mai mult ce ai de făcut. Și trebuie să înceapă faza cu bănișorii, trebuie să pui ce beneficii vrei tu să obții... beneficiu nu înseamnă să fii urmărit de un milion de oameni, ăla e un obiectiv de creștere, dar nu e un beneficiu.

