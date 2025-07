Nominalizările pentru cea de-a 77-a ediție a Premiilor Emmy au fost anunțate, iar lista arată semnificativ diferit față de anul trecut. Serialul „Severance” conduce topul cu 27 de selecții, inclusiv la categoriile „cel mai bun serial dramatic”, „cel mai bun actor” și „cea mai bună actriță”. Alte titluri noi, precum „The Pitt”, „The Studio” și „Adolescence”, au primit recunoaștere importantă, semnalând o reîmprospătare a preferințelor Academiei de Televiziune, potrivit Vanity Fair.

Pentru prima dată din 2022, „Severance” a fost eligibil din nou, iar Academia a profitat din plin de ocazie: drama despre un univers corporatist distopic a fost recompensată cu cele mai multe nominalizări din acest an.

Severance Sezonul 2: Continuarea thrillerului distopic despre separarea completă a vieții personale de cea profesională. Foto. Profimedia

Apple TV+ confirmă astfel poziția de forță în industria televiziunii, într-o competiție acerbă cu HBO, care vine din urmă cu seriale puternice precum „The Penguin” (24 de nominalizări) și „The White Lotus” (23).

Serialul „The Pitt”, considerat succesorul spiritual al „E.R.”, marchează o revenire spectaculoasă a actorului Noah Wyle, care primește prima sa nominalizare Emmy după 26 de ani. Cu toate acestea, distribuția secundară a fost în mare parte ignorată, cu o singură excepție: Katherine LaNasa.

The Pitt - Un serial medical plasat într-un centru de traume din Pittsburgh. Foto. Profimedia

De cealaltă parte, „The White Lotus” domină categoriile de roluri secundare, cu nominalizări pentru Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell, Aimee Lou Wood, Walton Goggins, Jason Isaacs și Sam Rockwell. Cine va fi „Jennifer Coolidge” din 2025 rămâne de văzut, dar actori cu monologuri memorabile, precum Coon și Rockwell, pornesc cu un avantaj.

Printre surprizele notabile ale acestui an se numără și reușita serialelor „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (11 nominalizări) și „Black Mirror” (10 nominalizări), acesta din urmă fiind o prezență neașteptată în contextul în care distopiile sale sunt eclipsate, în prezent, de realitatea cotidiană.

Netflix are o prezență mai discretă față de anii anteriori, dar serialul „Adolescence” a reușit să se impună la categoria „cea mai bună mini-serie” și a adunat 13 nominalizări, inclusiv pentru actorii Stephen Graham, Erin Doherty și Ashley Walters.

Adolescence - Povestea urmărește un adolescent de 13 ani acuzat că a ucis o colegă de școală. Foto. Profimedia

Emisiunile de divertisment aduc și ele răsturnări de situație. După o pauză îndelungată, „Survivor” revine în cursa pentru „cel mai bun reality-show competițional”, iar Jeff Probst este nominalizat la categoria „cel mai bun prezentator” pentru prima dată din 2011. Între timp, „Late Night With Seth Meyers” a fost exclus din lista celor mai bune talk-show-uri, lăsând loc pentru „The Daily Show”, „Jimmy Kimmel Live!” și „The Late Show with Stephen Colbert”.

Categoria „serial de varietăți cu scenariu” continuă să fie o confruntare în doi: „Saturday Night Live”, care tocmai a încheiat sezonul 50, și „Last Week Tonight With John Oliver”, deja obișnuit cu trofeele Emmy.

În zona comediilor, duelul dintre „Hacks” și „The Bear” se reia, cu un ușor avans pentru primul. Totuși, s-ar putea ca ambele să fie devansate de „The Studio”, satira hollywoodiană creată și interpretată de Seth Rogen. Acesta este nominalizat și pentru regie, și pentru scenariu, iar un discurs de acceptare din partea lui ar încheia într-o notă perfect ironică primul sezon al serialului.

Ceremonia de decernare a premiilor Emmy 2025 va avea loc pe 14 septembrie, fiind prezentată, pentru prima dată, de comediantul Nate Bargatze.

Cele mai bune seriale dramatice

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Cele mai bune seriale de comedie

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Cele mai bune mini-series

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Cele mai bune reality-showuri

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Editor : Ș.A.