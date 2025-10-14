Live TV

Sfârșitul unei epoci: după 44 de ani, postul muzical MTV se va închide la sfârșitul anului 2025

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0006304772
Ferestrele de la primul etaj al sediului central al MTV din New York, Times Square, în 2011 Foto: Profimedia

Postul de televiziune muzical MTV se închide după 44 de ani. Decizia aparține Paramount Global, gigdanul din domeniul disvertismentului și este una care ține doar de afaceri. Dincolo de asta, dispariția MTV reprezintă un moment cultural, semnalând moartea descoperirii muzicale în cadrul unei comunități și provocând o reflecție asupra modului în care oamenii consumă muzica în era digitală, scrie euronews.com. Este sfârșitul unei ere pentru cei care și-au petrecut părți prețioase din copilărie așteptând să descopere cel mai recent videoclip muzical, dornici să urmărească topurile muzicale și să se bucure de toată cultura pop și moda oferite de MTV.

Paramount Global a anunțat că, după 44 de ani de difuzare continuă, o instituție culturală va fi închisă definitiv până la 31 decembrie 2025. Cinci canale vor fi închise: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. Acestea vor fi închise mai întâi în Marea Britanie și Irlanda, înainte de a fi închise în Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Australia și Brazilia.

Decizia vine pe fondul măsurilor agresive de reducere a costurilor luate de Paramount Global, care fuzionează în acest an cu Skydance Media. Dincolo de realitățile financiare, această mișcare reflectă și modul în care obiceiurile de vizionare și consum media s-au schimbat dramatic de mulți ani, fanii muzicii migrând către opțiunile digitale.

Într-adevăr, canalele de social media și platformele de streaming reprezintă o concurență acerbă, iar canalele TV nu pot concura – în ciuda faptului că oferă un sentiment de comunitate care a durat zeci de ani, acum înlocuit de modalități mai personalizate de a experimenta muzica.

Închiderea va pune capăt unei moșteniri a culturii pop care a început în SUA în 1981. În mod profetic, primul videoclip difuzat pe MTV a fost „Video Killed The Radio Star” al formației The Buggles.

De acolo, au urmat momente iconice ale culturii pop: premiera videoclipului „Thriller” al lui Michael Jackson în decembrie 1983; David Bowie pledând pentru artiștii de culoare la MTV News; reality show-ul pionier The Real World la începutul anilor 90; Nirvana aducând grunge-ul în mainstream cu difuzarea constantă a videoclipului „Smells Like Teen Spirit”; dezastrul Courtney Love vs Madonna...

După primii ani de existență, MTV a început să fie difuzat în Europa în 1987. Primul video lip difuzat la MTV Europe a fost „Money for Nothing” al trupei Dire Straits. Emisiuni precum MTV Unplugged au devenit instituții, canalele aflate la apogeu transformând videoclipurile promoționale în oferte artistice, lansând cariere muzicale, permițând tendințelor modei să treacă granițele și definind cultura tineretului.

Până în anii 2010, televiziunea muzicală tradițională a devenit depășită odată cu ascensiunea rețelelor sociale și a streamingului la cerere.

Brandul MTV va continua prin intermediul platformelor digitale și al evenimentelor emblematice precum VMA (video Music Awards) și EMA (Europe Music Awards). Cu toate acestea, în ultima zi a anului 2025, televiziunea muzicală așa cum a fost cunoscută nu va mai exista.

