The only way is up! Aproape 2 milioane de ascultători la nivel național pentru posturile Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM

Trustul media al Grupului DIGI anunță o creștere semnificativă a audiențelor pentru toate stațiile radio din portofoliul său. În perioada 15 ianuarie – 28 aprilie 2024, Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM au înregistrat cifre record, însumând aproape 2 milioane de ascultători la nivel național, conform celor mai recente măsurători efectuate de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES.

Astfel, realizatorii Digi FM, în frunte cu matinalii Vlad Craioveanu și Oana Zamfir, întâmpină zilnic 1.108.400 de iubitori de muzică bună, în timp ce Drăcea și Bogdan Ciudoiu strigă alături de colegii lor, What the Fun!, pentru 781.700 români care aleg frecvențele PRO FM. Dance FM completează această performanță cu cei 53.000 de fani ai genului dance, iar Digi24 FM, nou intrat în clasamentul radiourilor cu zeci de mii de urmăritori, ajunge la 36.000 de ascultători.

Împreună, cele patru stații radio acoperă întreaga piață autohtonă, reușind să atragă un public diversificat printr-o gamă variată de conținut. Formatul difuzat zilnic pentru aproape 2 milioane de ascultători include: CHR (Contemporary Hit Radio), Hot AC (Hot Adult Contemporary), Dance și News.

“PRO FM e mereu la înălțime. Acum, cu o creștere de 28% la nivel național! Le mulțumim ascultătorilor pentru că ei sunt HITul din playlistul nostru și, alături de cea mai tânără și talentată echipă din FM, continuăm să facem valuri împreună! #FollowPROFM”, afirmă Manuel Dinculescu, Directorul de Programe PRO FM, care este completat de Marius Onuc, Directorul de Programe Dance FM: “Dance FM a înregistrat o creștere a audienței și în acest val. O mărturie a loialității publicului nostru și a identității bine definite a Dance FM din punct de vedere muzical. Suntem mândri că am reușit să creăm un spațiu unde ascultătorii pot veni pentru a se bucura de cea mai bună muzică dance.”

Surpriza acestui val de audiență vine de la Digi24 FM, postul radio care găzduiește emisiuni de autor, podcasturi și retransmite cele mai importante programe de la Digi24. Marius Tian, Redactor-Șef Digi24 se declară încântat de cifrele îmbucurătoare: “Încăpățânarea cu care venim către dumneavoastră, în fiecare zi, cu cele mai echilibrate știri și cea mai documentată analiză, primește cea mai dulce răsplată! Sunteți tot mai mulți pe frecvențele Digi24 FM și, pentru asta, echipa știrilor dumneavoastră preferate vă mulțumește! Credem că un ascultător bine informat este un cetățean puternic, indiferent de societatea în care trăiește. Iar noi suntem mândri că ne preferați, cu bune și cu rele! Să ne auzim tot mai bine!".

Eforturile susținute și orientate către livrarea unui conținut relevant și de calitate sunt subliniate de rezultatele promițătoare obținute. Creșterile înregistrate cu daily reach sunt evidente și reflectă evoluția constantă a audiențelor pentru fiecare val de măsurători, consolidând poziția trustului media al Grupului DIGI ca jucător important în peisajul audiovizualului românesc.

Cea mai nouă campanie Digi FM este expresia acestui atribut diferențiator: Digi FM este Newsic Radio, adică “Cea mai tare combinație de muzică, știri și entertainment.”

“Digi FM ajunge în fiecare zi la peste 1.100.000 de români, iar acest lucru ne onorează și ne obligă.” spune Cetin Rașit, Director de Programe Digi FM. “Suntem bucuroși să aflăm că tot mai mulți ascultători ne aleg pe noi - ni s-au alăturat peste 185.000 de noi prieteni doar în ultimul an și ne place să credem că prin programele difuzate, Digi FM este un radio bine crescut.” a adăugat acesta.

Despre Digi FM

Sub manifestul "NEWSIC Radio", Digi FM aduce cea mai tare combinație de muzică, știri și divertisment. Radioul privat cu cea mai mare acoperire de pe întreg teritoriul României propune ascultătorilor un conținut dinamic și atractiv, în care știrile de maximă importanță sunt prezentate în echilibru perfect cu poveștile fascinante ale oamenilor de rând și cu dezbaterile consistente sau dialogurile efervescente ON AIR, toate îmbinate cu muzică atent aleasă și premii care fac zilele cu adevărat speciale. Din portofoliul Grupului DIGI mai fac parte posturile TV: Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice: Digi World, Digi Life, Film Now și Digi Animal World, cele muzicale: UTV, Music Channel, Hit Music.

Despre PROFM

PRO FM este una dintre longevive stații radio din România, făcând parte din portofoliul Grupului DIGI din 2015. PRO FM s-a impus ca o voce puternică în peisajul media românesc, oferind o gamă diversificată de conținut muzical și de divertisment pentru ascultătorii din întreaga țară. Prin acoperirea națională de 57% în mediul urban și diversitatea audienței, postul este apreciat pentru selecția inspirată de hituri contemporane, de la pop și rock la dance și hip-hop. Sub sloganul "Open radio", PRO FM reflectă viziunea sa modernă și orientată spre viitor, rămânând destinația preferată pentru ascultătorii care se delectează cu muzică de calitate și experiențe autentice.

Despre DANCE FM

Dance FM este destinația de top pentru iubitorii muzicii electro și dance, în căutarea unei atmosfere pline de energie în fiecare moment al zilei. Cu un playlist actualizat constant, Dance FM conectează comunitatea la cele mai recente hituri sau piese consacrate din lumea muzicii electronice și difuzează săptămânal mixuri realizate de cei mai cunoscuți DJ. Dance FM invită audiența să se lase purtată pe beat-uri pulsante, fie că se află pe frecvențele FM din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș sau online.

Despre DIGI24FM

Digi24 FM asigură accesul la informații relevante pentru publicul Digi24 și atunci când privitorii nu au acces la TV. Astfel, cea mai echilibrată televiziune de știri din România se extinde în București și pe frecvența 103,8 FM, continuând să fie o sursă de știri credibilă și la radio. Prin preluarea buletinelor de știri cele mai importante și prin dezvoltarea celor mai căutate subiecte ale zilei, prin emisuni de autor și podcasturi, Digi24 FM menține standardele ridicate de calitate ale Digi24.