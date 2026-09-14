Trupa Oasis anunță un turneu mondial în 2027: unde vor avea loc cele 38 de concerte

Trupa britpop Oasis, condusă de fraţii Liam şi Noel Gallagher, a anunţat luni un nou turneu mondial ce va cuprinde 38 de concerte, extinzându-şi astfel turneul de reuniune cu spectacole în Marea Britanie, Europa şi Statele Unite ale Americii.

„Să înceapă sărbătoarea!”, a îndemnat trupa pe conturile sale de social media.

Turneul „Live '27” va avea loc din mai până în septembrie 2027, conform anunţului. Concertele includ Franţa, Spania, Irlanda şi Italia, precum şi două concerte la Allianz Arena din Munchen în iulie.

Ultima apariţie a trupei Oasis în Germania a fost în iulie 2009 la Festivalul Melt din Saxonia-Anhalt. Trupa s-a despărţit mai târziu în acel an, iar ulterior fraţii Gallagher au schimbat public insulte timp de ani de zile, notează Agerpres.

Fanii au sperat mult timp la alte concerte după un turneu de reuniune din 2025, iar trupa a sugerat în repetate rânduri pe reţelele de socializare că ar putea fi organizate mai multe concerte, inclusiv prin sugerarea unor posibile locaţii ale turneului.

Turneul de reuniune din 2025 a dus trupa în locaţii din Marea Britanie, Irlanda, Statele Unite, Canada, America de Sud, Japonia şi în alte părţi.

Istoria trupei şi mult aşteptata reuniune sunt, de asemenea, subiectul documentarului „Oasis: Don't Look Back in Anger”, care explorează revenirea fraţilor pe scenă după ani de despărţire.

Cel mai recent, cei doi au apărut împreună la premiera mondială de la Festivalul de Film de la Veneţia - şi, în stilul clasic Gallagher, au lipsit de la conferinţa de presă.

Trupa Oasis a devenit faimoasă acum mai bine de 30 de ani cu albumul lor de debut din 1994, „Definitely Maybe”. Al doilea lor album, „(What's the Story) Morning Glory?”din 1995, care conţine hituri precum „Wonderwall”, a consolidat statutul fraţilor Gallagher de vedete internaţionale.

Editor : B.E.