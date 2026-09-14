Live TV

Trupa Oasis anunță un turneu mondial în 2027: unde vor avea loc cele 38 de concerte

Data publicării:
Membrii trupei Oasis. Foto- Profimedia Images
Membrii trupei Oasis. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Trupa britpop Oasis, condusă de fraţii Liam şi Noel Gallagher, a anunţat luni un nou turneu mondial ce va cuprinde 38 de concerte, extinzându-şi astfel turneul de reuniune cu spectacole în Marea Britanie, Europa şi Statele Unite ale Americii.

„Să înceapă sărbătoarea!”, a îndemnat trupa pe conturile sale de social media.

Turneul „Live '27” va avea loc din mai până în septembrie 2027, conform anunţului. Concertele includ Franţa, Spania, Irlanda şi Italia, precum şi două concerte la Allianz Arena din Munchen în iulie.

Ultima apariţie a trupei Oasis în Germania a fost în iulie 2009 la Festivalul Melt din Saxonia-Anhalt. Trupa s-a despărţit mai târziu în acel an, iar ulterior fraţii Gallagher au schimbat public insulte timp de ani de zile, notează Agerpres.

Fanii au sperat mult timp la alte concerte după un turneu de reuniune din 2025, iar trupa a sugerat în repetate rânduri pe reţelele de socializare că ar putea fi organizate mai multe concerte, inclusiv prin sugerarea unor posibile locaţii ale turneului.

Turneul de reuniune din 2025 a dus trupa în locaţii din Marea Britanie, Irlanda, Statele Unite, Canada, America de Sud, Japonia şi în alte părţi.

Istoria trupei şi mult aşteptata reuniune sunt, de asemenea, subiectul documentarului „Oasis: Don't Look Back in Anger”, care explorează revenirea fraţilor pe scenă după ani de despărţire.

Cel mai recent, cei doi au apărut împreună la premiera mondială de la Festivalul de Film de la Veneţia - şi, în stilul clasic Gallagher, au lipsit de la conferinţa de presă.

Trupa Oasis a devenit faimoasă acum mai bine de 30 de ani cu albumul lor de debut din 1994, „Definitely Maybe”. Al doilea lor album, „(What's the Story) Morning Glory?”din 1995, care conţine hituri precum „Wonderwall”, a consolidat statutul fraţilor Gallagher de vedete internaţionale.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nazare nunta
1
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce...
lacul morii
3
Bolojan: Insula Lacul Morii va fi deschisă din 18 septembrie. Nu e doar despre un lac...
Când se pregătesc murăturile. Sursă Foto Getty Images
4
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză...
Afiș de recrutare
5
Rusia oferă o recompensă record pentru recrutarea de combatanți străini. Cât primește...
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”
Digi Sport
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Shakira Gives Massive Concert In Mexico City's Zócalo - 01 Mar 2026
Shakira va cânta în Spania, pentru prima dată după opt ani
ac dc power up tour
Legendele rockului revin pe scenă: AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul mondial „Power Up”
concert oasis
Un bărbat a murit în timpul unui concert Oasis, după ce a căzut de la tribuna stadionului Wembley. Mesajul transmis de trupă
Manchester, England, 11th July, 2025. Oasis playing the first of five nights at Heaton Park on their Live '25 World Tour. Izzy Clayton/Alamy Live News (12 MONTHS TIME USAGE ONLY) Credit: Izzy Clayton/Alamy Live News
Oasis le transmite fanilor că sunt în siguranţă, după incidentul de la concertul Coldplay: Nu ne interesează cu cine vă iubiţi
Waterloo, London
Escrocherii cu bilete la concertele trupei Oasis, pe rețelele sociale. Fanii au pierdut peste două milioane de lire sterline
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan invită partidele miercuri la consultări, după care ar...
boris johnson vladimir putin
The Times: A încercat Putin să-l asasineze pe Boris Johnson? Ce...
alexandru nazare foto fb
Nazare: Cea mai rapidă frânare a inflaţiei din ultimii ani. România...
Russia's President Putin Meets Athletes And Reps Of Russian Boxing Federation
Cine este Umar Kremlev, oligarhul rus apropiat de Putin, care a...
Ultimele știri
Parlamentul European va avea un birou la Ottawa, pentru consolidarea relațiilor UE - Canada
Rusia întrerupe livrările de gaze către Armenia pentru „lucrări de întreținere programate”, pe fondul tensiunilor dintre cele două țări
Avertismentul șefei Băncii Centrale Europene privind o posibilă izolare a Europei în domeniul inteligenței artificiale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată noua viață a ducilor de Sussex în Marea Britanie. Prințul Archie a surprins pe toată lumea cu...
Cancan
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Fanatik.ro
Marius Şumudică, arma secretă a lui Gigi Becali pentru revitalizarea FCSB? ”Un antrenor foarte bun”
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
Arena Națională, devastată după concerte! Imagini dezolante cu cel mai mare stadion al țării la FCSB –...
Adevărul
Nunta fiului lui Trump ar fi fost plătită în secret de un oligarh apropiat de Putin. A achitat și închirierea...
Playtech
Cât este ajutorul de deces în 2026 și în câte zile lucrătoare se obţine. Actele necesare pentru a primi banii
Digi FM
O elevă eminentă a fost suspendată chiar în prima zi de școală. Motivul neașteptat pentru care a refuzat să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Secretul lui Cristiano Ronaldo: ingredientul pe care toată lumea îl are la dispoziție, dar 90% dintre oameni...
Pro FM
„Arată de 32!” Elizabeth Hurley, apariție spectaculoasă la 61 de ani, în costum de baie. Fanii au reacționat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Practical Magic 2”, debut dezamăgitor la box-office. Cât a încasat în primul weekend filmul cu Nicole Kidman...
Adevarul
„Și ce-mi faceți?” Ce se întâmplă într-o clasă a VII-a în timpul orei: „Unul doarme, patru filmează pentru...
Newsweek
Avertisment dur: În următorii 5 ani ies la pensie 1.300.000 români. Nu are cine le plăti pensia!
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O „dualitate fascinantă”. Oamenii de ştiinţă au descoperit la o femeie de 117 ani atât semne de îmbătrânire...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ce spune Chris Rock despre palma primită de la Will Smith, la patru ani de la incident: "Am avut o zi...
UTV
Alina Șerban a câștigat Premiul Publicului la Veneția. Filmul „Eu contez” este inspirat din viața regizoarei