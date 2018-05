UTV a sărbătorit 13 ani de muzică bună

13 ani cu noroc pentru UTV, cel mai îndrăzneţ post românesc de muzică. A fost o petrecere cu mulţi invitaţi şi cu un mare câştigător. Un telespectator a primit bilete la concertul de la Machester al lui Ed Sheeran.

Cei 13 ani au fost sărbătoriţi prin muzică şi voie bună. Cei care au scris istoria UTV au trecut pe listă împlinirile, dar şi dorinţele pentru următorii ani.

Liza Sabău, vj UTV: Am lansat trenduri muzicale, am făcut emisiuni speciale extraordinare cu artistii de la noi dar şi din afară. Am făcut interviuri cu artişti precum Busta Rhymes, Ciara. Îmi doresc pe mai departe să ajungem să câştigăm şi publicul acela care stă mai mult pe online şi să îl convingem că şi pe tv, aici la UTV, poate găsi un program de emisiuni pe gustul lor.

Mircea Vâlcu, vj UTV: Dacă m-ai fi întrebat acum 13 ani că o să cunosc toată industria muzicală posibil îţi ziceam că nu, nu e posibil aşa ceva. Dar acum ne-am împrietenit cu toţi artişti. Dovadă că au venit toţi aici.

Speak: Să rămână singura televiziune muzicală HD! Şi să facă lucrurile aşa cum le-au făcut până acum, serios şi cu zâmbetul pe buze. La fel cum e semnul, ca un smiley. La mulţi ani, UTV, să o ţineţi tot aşa!

Liza: La mulţi ani, UTV! Mulţumesc că mi-ai îndeplinit visul de a lucra într-o televiziune muzicală!

UTV este prima televiziune muzicală interactivă din România și prima care a emis în format HD. În 2005 a început dialogul cu tinerii și și-a asumat de atunci misiunea de a aduce în viața acestora tot ce înseamnă muzica de calitate și trenduri cool. Şi cum la UTV "It's all about you", cu ocazia aniversării, televiziunea a oferit pentru câştigătorul unui concurs derulat în luna aprilie bilete all inclusive la concertul lui Ed Sheeran din Manchester.