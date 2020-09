UTV își mărește echipa de VJs! Cea mai fresh grilă de toamnă aduce prezentatori fresh: Oana Zara la UTOPS și Andra Brebu la GIVE ME 5

Hey, U! Ghiciți cine s-a întors! Cea mai fresh grilă de toamnă și cea mai fresh echipă de VJs. Noile prezentatoare din gașca UTV, Oana Zara (UTOPS) și Andra Brebu (GIVE ME 5), vin acompaniate de Sebastian Coțofană, Andreea Din și Bogdan Ciudoiu, care v-au adus până acum cele mai cool producții și știri din industria muzicală! Pentru că da, despre asta este vorba la noi!

Oana Zara, pe care probabil o cunoașteți din clipurile pieselor artiștilor preferați sau din universul TikTok, este actriță și dansatoare. Ea și-a descoperit încă din copilărie pasiunea pentru muzică, iar părinții au încurajat-o și să danseze. Dar, mai bine, să o lăsăm chiar pe ea să ne spună cum au stat lucrurile: „Toate acestea au început să ia contur încă de când eram mică. Aveam pe perete un poster cu trupa «Andre» și nu trecea zi fără ca eu să îmi adun toată familia și să le cânt «Liberă la mare». La vârsta aceea cântam atât de bine încât ai mei, în unanimitate, au decis să mă trimită la... cursuri de dans. A fost, însă, o decizie înțeleaptă: am terminat Facultatea de Coregrafie la UNATC, iar acum s-au inversat rolurile – alții învață să danseze de la mine”, a declarat Oana Zara. Cu Oana vă veți întâlni în fiecare sâmbătă, de la ora 11:00 și, în reluare, duminică, de la ora 14:00, la UTOPS.

Continuăm cu Andra Brebu și nu putem spune altceva decât că aceasta nu poate trăi fără muzică! Andra se relaxează prin dans, iubește actoria, pentru că, da, este și studentă la Actorie, iar pe lângă toate acestea, are o pasiune pentru cântat și chiar compune versuri. Andra are grijă să analizeze cât mai amănunțit viețile vedetelor, iar de acum le va prezenta #fărăfiltru și la UTV, fiindcă așa este ea: energică, excentrică și gata să spună tot ceea ce gândește. „Petrec o grămadă de timp să caut muzică, în cele mai mici colțuri ale YouTube-ului, și îmi place să descopăr artiști diverși, cool, de prin toate țările”, spune Andra Brebu. Așadar, începând de acum, la GIVE ME 5, VJ Andra îți va prezenta 5 lucruri pe care probabil nu le știai despre artiștii care contează. În fiecare luni, de la ora 19:00, doar pe UTV!