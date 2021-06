Viasat World continuă parteneriatul cu Digi în România și Ungaria

Întreg portofoliul de programe va continua să fie difuzat pe platformele de cablu digital, satelit și Digi Online

Compania internațională de mass-media Viasat World anunță astăzi că a semnat cu Grupul Digi un acord de reînnoire pentru portofoliul său complet de canale de documentare și divertisment pentru a fi difuzate pe platformele de cablu digital, prin satelit și Digi Online, în România și Ungaria, precum și pe platforma IPTV, în Ungaria.



5,8 milioane de abonați din cele două piețe vor continua să se bucure de canalele Viasat History, Viasat Nature și Viasat Explore, de canalul cu seriale de epocă Epic Drama și, în România, de canalul de filme TV1000 Balkan. Digi este un partener de lungă durată al Viasat World și este primul operator de televiziune care să preia în oferta sa de pe piața românească canalul Viasat Explore, în 2004. A fost de asemenea unul dintre primii operatori care au lansat Epic Drama, în Ungaria, la începutul anului 2018.



Benjamin Groocock, vicepreședinte comercial și de operațiuni al Viasat World, declară: „După ce am construit prin Digi TV o audiență loială pentru canalele noastre în România și Ungaria, această reînnoire este importantă pentru noi, fiind vorba de unul dintre cei mai de lungă durată parteneri din regiunea Europei Cetrale și de Est. Cu un număr semnificativ de abonați în fiecare țară, acest parteneriat ne permite să ne consolidăm distribuția, oferind multor spectatori conținut de calitate premium, adesea în exclusivitate, ce se află în portofoliul nostru de canale. Suntem siguri că emisiunile și filmele pe care le vom difuza în continuare îi vor determina să se întoarcă o dată și încă o dată pe canalele Viasat”.

„Pentru DIGI, oferirea unui serviciu de calitate abonaților noștri înseamnă în același timp o investiție în tehnologie și în conținut, deoarece căutăm să satisfacem preferințe diverse, de la știri și sport, la divertisment, la film și documentare. Preocuparea noastră continuă pentru nevoile clientului se traduce, astăzi, în poziția pe piață deținută de DIGI - lider pe piața TV prin cablu în România și al doilea operator pe segmentul pay-TV, în Ungaria. Suntem bucuroși să anunțăm extinderea acordului de difuzare a canalelor Viasat World pe ambele piețe, continuând misiunea noastră de a ajunge în casele abonaților cu programele pe care le apreciază”, declară Serghei Bulgac, CEO al DIGI Communications NV.

Între premierele și emisiunile principale viitoare pe canalele Viasat se află:

Epic Drama:

Rillington Place - Tim Roth și Samantha Morton sunt actorii principali în această dramă captivantă despre cunoscutul criminal în serie John Reginald Christie. În 1950, Timothy Evans a fost spânzurat pentru uciderea fiicei sale, Geraldine. S-a crezut, de asemenea, că și-a ucis și soția, Beryl. Dar până în ultimele sale clipe, Evans și-a negat vinovăția. Câțiva ani mai târziu, o descoperire îngrozitoare a dezvăluit că vecinul său - martorul acuzării, Reg Christie - a fost nu numai ucigașul real, ci și cel responsabil pentru moartea altor șase femei, inclusiv a soției sale Ethel.

Manhattan (sezonul 2) - De la creatorul și scriitorul Sam Shaw (Masters of Sex) și regizorul recompensat cu un premiu Emmy, Thomas Schlamme (The West Wing), al doilea sezon al serialului aclamat de critici Manhattan înfățișează viețile încurcate ale locuitorilor din Los Alamos, New Mexico. Aceștia muncesc din răsputeri pentru a crea prima bombă nucleară din istorie. Închiși în orașul cel mai secret al lumii, oamenii de știință și familiile lor își cedează libertățile, își compromit căsătoriile și chiar își sacrifică sănătatea pentru a pune capăt unui război și a începe un alt război – Războiul Rece. Toate acestea în timp ce spioni aflați chiar în rândurile lor și un climat de paranoia amenință să distrugă proiectul din interior.

Viasat History:

Construcții din alte vremuri - Descoperiți cum cele mai mari minuni inginerești ale istoriei au schimbat lumea. Construită de civilizațiile antice, folosind tehnici care continuă să fie folosite chiar și în prezent, această serie dezvăluie modul în care cele mai uimitoare structuri ale planetei au creat inovații, sfidând adesea legile cunoscute ale fizicii. Inginerii antici au creat structuri imense și invenții de pionierat care au nedumerit știința timp de mii de ani. Iar multe dintre aceste „minuni ale lumii” sunt încă în picioare.

Planeta comorilor - Existau șapte minuni ale lumii în antichitate, iar UNESCO numără astăzi 1.121 comori. Peste jumătate dintre acestea sunt amenințate de dezastre naturale, război, urbanizare sau decădere. Istoricul Sir Christopher Clark prezintă aceste locuri fascinante: drumul său duce de la Marea Piramidă din Giza din Egipt până la Parcul Național Serengeti din Tanzania, de la Palatul Vânturilor din Jaipur, India, până în deșertul iordanian, de la orașul-lagună Veneția până la orașul mexican Teotihuacan și până la orașul Hue în Vietnam, plus multe alte monumente culturale și naturale impresionante.

Viasat Explore:

Vikingii ghețurilor (Sezonul 2) - Trevor Kristjanson își continuă ascensiunea printr-un reinventare a companiei sale și prin investiții importante. Chris ia contact cu o parte din originile sale vikinge, Mike și Justin dezvăluie o nouă armă secretă, Richard și Mike caută să stabilească mai multe plase pentru a obține capturi mai mari. Recuperați după o intervenție chirurgicală, Gene și Candace încep sezonul în stil mare, fiind dornici să se întoarcă pe gheață.

Vânătorii de aur din Australia (Sezonul 6) – documetarul urmărește exploratorii și minerii de aur ce sapă adânc pentru a-și atinge visele în vasta sălbăticie a legendarelor Goldfields din Australia de Vest. De la cei ce au dat lovitura, până la debutanți, prospectorii pasionați se confruntă cu riscurile, recompensele, pericolele și dramele care hrănesc febra aurului care consumă totul. Urmăriți-i în timp ce mizează pe visele lor, pe reputația și economiile lor de o viață, în căutarea cantităților de aur care ar putea însemna agonie ori extaz pentru speranțele lor.

Viasat Nature:

În compania albinelor – Charlie Agar este proprietarul și operatorul Charlie Bee Company, un serviciu de îndepărtare a albinelor cu sediul în inima Texasului în Statele Unite. Acesta este o combinație rară de căutător de emoții, inventator nebun, iubitor de natură și nebun cu normă întreagă, dar acest lucru nu este de mirare atunci când îți dedici viața salvării albinelor. Charlie solicită ajutorul unor prieteni ciudați și profesioniști cu experiență în apicultură; urmăriți aventurile lor de zi cu zi, de la apeluri telefonice disperate, la diverse provocări, presărate cu momente comice. Această serie dezvăluie, de asemenea, rolul critic pe care îl joacă albinele ca polenizatori pentru agricultura umană și supraviețuirea noastră pe pământ.

China sălbatică cu Ray Mears - expertul britanic în ambarcațiuni și supraviețuire, Ray Mears explorează opt peisaje dramatice din China, și viața sălbatică locală. Pe parcurs, el învață despre modul în care peisajul a modelat oamenii, cultura și obiceiurile din China. Această țară cuprinde o gamă largă de peisaje minunate, inclusiv păduri tropicale luxuriante, platouri înalte, carsturi de calcar, câmpuri de orez și munți spectaculoși. De-a lungul seriei, Ray explorează geografia fiecărei regiuni: topografia, clima și condițiile meteorologice extreme. El urmărește și identifică speciile de animale sălbatice importante care trăiesc acolo și investighează modul în care acestea s-au adaptat la habitatele lor.

TV1000

The Revenant – În 1823, în timp ce explora sălbăticia încă necunoscută, legendarul frontierist Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) suferă răni provocate de un atac brutal al unui grizzly. Când tovarășii săi de vânătoare îl abandonează în brațele morții, Glass trebuie să-și folosească abilitățile de supraviețuire pentru a găsi o cale de întoarcere acasă evitând terenurile de vânătoare ale populației native. În suferință și alimentat de răzbunare, Glass străbate ținuturile acoperite de iarnă pentru a-l găsi pe John Fitzgerald (Tom Hardy), prietenul care l-a trădat și l-a abandonat.