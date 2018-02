VIDEO. Ca-n desene animate. Cum au încercat doi adolescenți să intre la cinematograf

Filmul american Black Panther (Pantera neagră, n.r.) a stârnit multă curiozitate în Statele Unite, generând încasări record în primul weekend pe marile ecrane americane. Pelicula a devenit astfel a cincea cea mai profitabilă lansare în SUA din toate timpurile.

Doi adolescenți din SUA au încercat o metodă din desene animate ca să intre vadă Black Panther, film interzis copiilor sub 13 ani, plătind pentru un singur bilet. După cum era de așteptat, metoda lor nu a funcționat, dar a stârnit hohote de râs și i-a făcut cunoscuți în toată lumea.

Mashable relatează că cei doi au apelat la metoda lui Vincent Adultman, un personaj din animația Bojack Horseman, înbrăcându-se cu un trenci.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m