VIDEO. Lady Gaga a mărturisit că a fost victima unui abuz sexual, la vârsta de 19 ani

Lady Gaga a vorbit despre violul a cărui victimă a fost la vârsta de 19 ani în emisiunea lui Oprah Winfrey. Momentul a tulburat-o profund pe celebra realizatoare TV, scrie MEDIAFAX.

„Am fost violată în mod repetat când aveam 19 ani şi în urma agresiunii sexuale am dezvoltat o tulburare de stres post-traumatic”, a povestit Gaga în timpul emisiunii. „Nu am primit niciun ajutor, nu am apelat la un terapeut sau la un psiholog care să ma consilieze... Apoi am ajuns peste noapte vedetă şi m-am pomenit călătorind în lumea întreagă, în hoteluri, limuzine, pe scenă ... şi nu mi-am confruntat nici atunci problemele.”

După interviu, Oprah a insistat să o întâlnească pe artistă în culise, iar momentul a fost chiar mai emoţionant decât cel difuzat în emisiune.

Nu este prima oară când Lady Gaga vorbeşte despre trauma suferită. "Am trecut prin nişte lucruri îngrozitoare, de care pot să râd acum, pentru că am participat după aceea, de-a lungul anilor, la multe sesiuni de terapie psihologică, fizică şi emoţională, pentru a mă vindeca", a declarat Lady Gaga într-un interviu mai vechi. Deşi muzica i-a fost cel mai puternic sprijin, „într-o vreme eram doar o cochilie a propriei persoane”.

Explicaţiile au venit după ce Howard Stern a rugat-o pe Lady Gaga să explice mesajul piesei sale "Swine". Cântăreaţa a spus că acel cântec "vorbeşte despre viol, e un cântec despre demoralizare, despre furie, mânie şi pasiune"."Acumulasem multă durere, pe care voiam să o eliberez", a explicat artista americană.

Lady Gaga a mărturisit că nu a dorit să divulge mai devreme informaţiile despre viol pentru că nu dorea ca agresorul să îşi asume meritele pentru motivaţia ei de a avea succes în industria muzicală. "Nu voi permite nimănui să spună că lucrurile inteligente şi creative pe care le-am făcut vreodată s-ar datora nenorocitului care mi-a făcut acel lucru”.

După ani întregi de la agresiune, Lady Gaga a declarat că ar fi în continuare foarte speriată dacă şi-ar reîntâlni agresorul: "Nu ştiu cum aş reacţiona. Aş fi terifiată. Aş paraliza. L-am văzut o dată într-un magazin şi am rămas paralizată de frică. Abia la câţiva ani după aceea mi-am spus: Asta a fost o prostie!", a adăugat vedeta americană.

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate.

La gala MTV VMA 2010, artista americană a purtat o rochie croită din bucăţi de carne crudă, în semn de protest faţă de politica "don't-ask-don't-tell" ("nu întreba, nu spune") din armata americană. Această lege, care impunea militarilor să îşi ascundă homosexualitatea, a fost abrogată în 2011.

Editor: I. I.