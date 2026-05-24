Video Videoclipul melodiei oficiale a Campionatului Mondial de Fotbal 2026 a fost publicat: după „Waka waka”, Shakira cântă „Dai Dai”

Videoclipul melodiei oficiale a Campionatului Mondial de Fotbal a fost publicat în urmă cu 15 ore. Cântecul „Dai, dai”, interpretat de Shakira și Burna Boy, are deja peste 6 milioane de vizualizări pe YouTube.

Cântăreaţa columbiană Shakira cântă pentru a doua oară un imn al unei campionat mondial de fotbal, după ce, în 2010, melodia „Waka waka”, interptată alături de grupul sud-african Freshlyground, a fost cântecul oficial al Campionatului Mondial de Fotbal organizat în Africa de Sud.

Cupa Mondială de fotbal masculin 2026 va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Canada şi Mexic.

