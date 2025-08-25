Educație prin joacă. Cum e să fii reporter pentru o zi

„Educație prin joacă”- aceasta este ideea care, de trei ani de zile, stă la baza activității Destiny Park. Mulți dintre prichindeii care trec acum pragul parcului tematic poate că-și vor aduce aminte, peste ani, că aici a fost pentru prima dată când au simțit chemare, vocație, plăcere pentru meseria care le va împlini mai târziu viața.

În episodul de astăzi, Ingrid a aflat cum este să fii reporter la Digi24.

„Și pentru mine ar fi grozav, dar sunt un pic mai mare și nu pot să mă joc aici, în schimb toți copii între trei și 14 ani se joacă în Destiny Park de trei ani. Ce facem noi aici? Facem educație prin joc și joacă și facem asta prin diverse experiențe, de la educație financiară pentru cei mici, până la a fi medici, a fi pompieri, polițiști, constructori, sportivi... Practic, asta se întâmplă în Destiny Parc, copiii își găsesc destinul și drumul în viață”, mărturisește Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

