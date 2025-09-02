Educație prin joacă. Învățarea prin dans

În urmă cu aproape jumătate de veac, pornind de rezultatele oferite de studiile sale, psihologul Carol Harsell a ajuns la concluzia că mișcarea și dansul reprezintă cele mai naturale instrumente pedagogice, punând bazele unui nou concept educațional: învățarea prin dans pentru copii.

La sfârșitul săptămânii trecute, zeci dintre copiii care au trecut pragul Destiny Park au trecut printr-o experiență inedită, descoperind un mod plăcut și distractiv de a învăța lucri noi și interesante: educația prin dans.

„Nu este doar dans, practic este vorba de educație prin mișcare - programe de dans, yoga, gimnastică. Prin aceste programe, copiii nu învață doar să repete anumite mișcări, ci și numere, litere, cuvinte în limba engleză”, explică Andreea Matei, vicecampioană mondială la dans sportiv, instructor la Destiny Park.

„Salutări din Destiny Parc! Astăzi am învățat cum este cu dansul, pentru că, da, și dansul face parte din învățarea prin joacă. Ne bucurăm că am fost gazdele acestui eveniment și vă așteptăm în continuare în „orașul magic” din Băneasa, și acum, în vacanță, dar și după ce va începe școala”, spune Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

