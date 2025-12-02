Live TV

Fabrica de lapte, modul în care copiii învață că laptele nu crește direct în raftul de la magazin

Data publicării:
destiny ferma

O vizită la Destiny Park poate aduce copiilor care nu au văzut niciodată o fermă sau nu s-au întâlnit cu animalele din curtea de la țară a bunicilor experiența cea mai apropiată de realitate.​

 

„În Destiny Park avem o experiență grozavă, se numește Fabrica de Lapte. Este locul în care copiii învață care este procesul prin care laptele ajunge, iată, de la vaca din spatele meu – nu chiar de la ea, dar de la o vacă – pe rafturile magazinelor. Și un alt lucru foarte important pe care îl învață copiii aici este cât de multe trebuie să știm sau ar trebui să știm atunci când alegem un produs. Și aici copiii învață și cât de important este să citim o etichetă”, spune Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.​

Experiența s-a născut din pasiunea pentru educație, dar și ca răspuns la o nevoie de a cunoaște pe care oamenii din domeniu și părinții o cunosc extrem de bine.​

”O să vă mărturisesc ceva, e o poveste adevărată. Fiica mea cea mare, care astăzi are 19 ani, a venit din clasa pregătitoare foarte supărată acasă și a spus așa: "Copiii din clasă de la mine spun că laptele crește în raft la hypermarket". Și atunci am zis: "Măi, nu se poate, poate ai înțeles tu greșit". Nu. Într-un timp, la mulți ani după, am reușit să construim fabrica mult visată, o fabrică care se vizitează printr-un culoar de sticlă, în care se poate vedea transparent procesul de producție”, povestește Alina Doinci, antreprenor.

 

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Vladimir Putin
4
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
5
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Digi Sport
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
22destiny
Caravana „Făurim Destine în Școli” își continuă drumul prin unitățile de învățământ
16destiny
Topul celor mai visate și iubite meserii de către copii
destiny
Știința, sărbătorită în Destiny Park
destiny
Ofertă de vacanță pentru copiii dornici să învețe jucându-se
destiny
Halloween Fest, în parcul de educație prin joacă
Recomandările redacţiei
plen camera deputatilor
Val de amendamente pentru reforma pensiilor speciale. O deputată...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre reforma pensiilor magistraților: Șansa ca ei să...
un barbat tine in maini mai multe materiale pirotehnice
Petarde interzise în Lege vândute „la liber” pe internet. Poliția...
foc de artilerie în Ucraina
Bătălia de la Pokrovsk, faza pe revendicare. Miza uriașă a singurei...
Ultimele știri
Marius Isăilă a fost trimis în judecată. Fostul senator PSD este acuzat că a vrut să dea mită fostului ministru al Apărării
Continuă căutările pentru tânărul britanic dispărut în munți. El plecase acum mai bine de o săptămână spre „Castelul lui Dracula”
Călin Georgescu anunță că nu susține niciun candidat pentru București: „Mă distanțez total”. AUR spune că încă este „afectat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Fanatik.ro
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Gigi Becali și-a declarat public susținerea pentru Călin Georgescu! De ce și-a schimbat părerea despre omul...
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Cum se face dezbaterea succesorală când nu există acte pe casă. Soluții și proceduri
Digi FM
Gemenele din trupa Indiggo, probleme cu legea în Miami. Acuzațiile grave care li se aduc, după ce au fost...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista îl va face tată pentru prima dată pe iubitul ei...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
"Acasă e acolo unde se află inima", tema Crăciunul din acest an la Casa Albă. Pregătirile, perturbate de...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...