Fabrica de lapte, modul în care copiii învață că laptele nu crește direct în raftul de la magazin

O vizită la Destiny Park poate aduce copiilor care nu au văzut niciodată o fermă sau nu s-au întâlnit cu animalele din curtea de la țară a bunicilor experiența cea mai apropiată de realitate.​

„În Destiny Park avem o experiență grozavă, se numește Fabrica de Lapte. Este locul în care copiii învață care este procesul prin care laptele ajunge, iată, de la vaca din spatele meu – nu chiar de la ea, dar de la o vacă – pe rafturile magazinelor. Și un alt lucru foarte important pe care îl învață copiii aici este cât de multe trebuie să știm sau ar trebui să știm atunci când alegem un produs. Și aici copiii învață și cât de important este să citim o etichetă”, spune Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.​

Experiența s-a născut din pasiunea pentru educație, dar și ca răspuns la o nevoie de a cunoaște pe care oamenii din domeniu și părinții o cunosc extrem de bine.​

”O să vă mărturisesc ceva, e o poveste adevărată. Fiica mea cea mare, care astăzi are 19 ani, a venit din clasa pregătitoare foarte supărată acasă și a spus așa: "Copiii din clasă de la mine spun că laptele crește în raft la hypermarket". Și atunci am zis: "Măi, nu se poate, poate ai înțeles tu greșit". Nu. Într-un timp, la mulți ani după, am reușit să construim fabrica mult visată, o fabrică care se vizitează printr-un culoar de sticlă, în care se poate vedea transparent procesul de producție”, povestește Alina Doinci, antreprenor.

Editor : A.D.V.