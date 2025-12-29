Live TV

Film Now propune în ianuarie un colaj de povești și trăiri pentru toate gusturile

Pe Film Now, începutul de an aduce o selecție de titluri care traversează registre cinematografice distincte, dar unite prin aceeași temă a confruntării decisive. Bridget Jones își caută echilibrul după pierderea celui drag, în timp ce Air îi poartă pe urmăritori în culisele unei alianțe care a redefinit nu doar baschetul profesionist, ci și imaginarul culturii pop contemporane. Emoțiile se amplifică odată cu pelicula Totul se termină cu noi, o incursiune sensibilă și tulburătoare în dinamica iubirii, a traumei și a moștenirilor emoționale care modelează destine. În final, Godzilla x Kong: Un nou imperiu ridică spectacolul la scară mitologică, cu înfruntări titanice ce pun în joc însăși supraviețuirea. Patru filme, patru expresii ale curajului și ale deciziilor care nu mai pot fi amânate, fiecare cu miza sa.

Film Now întâmpină prima zi din 2026 cu premiera TV a producției Bridget Jones: Topită după el/BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY (2025), difuzată joi, 1 ianuarie, de la 22:00. Rămasă văduvă și mamă a doi copii, Bridget se află într-un moment de recalibrare existențială, încercând să îmbine responsabilitățile cotidiene cu presiunile sociale și dorința de a-și întâlni sufletul pereche. Susținută de prieteni și familie, dar permanent provocată să iasă din zona de confort, revine pe terenul imprevizibil al întâlnirilor romantice, unde regulile par mereu în schimbare. Prinsă între farmecul unui bărbat mult mai tânăr și rigoarea excesiv rațională a unui profesor de științe, Bridget descoperă că iubirea capătă alte nuanțe odată cu trecerea timpului și acumularea experiențelor. Cu umor, sensibilitate și multă autoironie, lungmetrajul vorbește despre pierdere, vindecare și puterea de a-ți reconstrui drumul.

Sâmbătă, 3 ianuarie, de la 21:45, Film Now te provoacă să descoperi Air (2023), povestea care descrie un moment definitoriu din istoria marketingului sportiv într-un captivant studiu de personaje și strategie. Filmul urmărește pariul aproape utopic al companiei Nike pe un tânăr încă necunoscut publicului larg - Michael Jordan - și se concentrează asupra lui Sonny Vaccaro, arhitectul renașterii diviziei de baschet, sprijinit decisiv de viziunea tenace a mamei sportivului, singura care intuiește adevărata amploare a talentului fiului său. Cu Matt Damon, Jason Bateman și Viola Davis într-o distribuție de calibru, iar Ben Affleck în dublă ipostază - regizor și actor - pelicula disecă negocierile care au dus la nașterea brandului Air Jordan și la transformarea Nike într‑un reper global. Air este, în esență, o cronică corporatistă cu accente artistice, despre intuiție, asumarea riscului și decizii care au remodelat definitiv un întreg domeniu.

Sâmbătă, 24 ianuarie, de la 20:00, Film Now aduce pe micile ecrane Totul se termină cu noi/IT ENDS WITH US (2024), adaptarea cinematografică a bestsellerului care a captivat milioane de cititori din întreaga lume. Lily Bloom pare să fi găsit echilibrul sentimental alături de Ryle Kincaid, un neurochirurg de succes, carismatic și încrezător de care se îndrăgostește rapid. Însă un incident tulburător îi redeschide rănile din copilărie, iar reapariția unei figuri marcante din trecut complică și mai mult prezentul. Prinsă între speranță, teamă și atașament, Lily ajunge să înțeleagă că apropierea emoțională nu vine la pachet întotdeauna cu siguranța de care are nevoie. Cu Blake Lively și Justin Baldoni în rolurile principale, producția pune în lumină două teme sensibile - abuzul domestic și puterea de a rupe un cerc nociv.

Duminică, 25 ianuarie, de la 20:00, pe Film Now, lumea tremură sub pașii creaturilor gigantice din Godzilla x Kong: Un nou imperiu/GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE (2024), o epopee vizuală care duce universul Monsterverse pe noi culmi. După câțiva ani de la duelul legendar, Kong se aventurează în Pământul Gol în căutarea semenilor săi, în timp ce Godzilla patrulează teritoriile de la suprafață. Semnale misterioase din adâncuri dezvăluie o civilizație ascunsă și o amenințare capabilă să distrugă tot ce există. Pentru prima dată, monștrii și oamenii trebuie să lupte umăr la umăr împotriva unui inamic ieșit din cele mai întunecate cotloane ale planetei. Un spectacol cinematografic plin de adrenalină care a transformat confruntarea titanilor într-o experiență imersivă epică, devenind astfel unul dintre cele mai mari succese ale francizei la box-office.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3,05 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

# Bridget Jones: Topită după el
BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY/ 2025
Joi, 01 ianuarie, la 22:00
Regia: Michael Morris
Cu: Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Hugh Grant 
# Air
AIR/ 2023
Sâmbătă, 03 ianuarie, la 21:45
Regia: Ben Affleck
Cu: Matt Damon, Ben Affleck, Chris Messina, Jason Bateman, Viola Davis
# Totul se termină cu noi
IT ENDS WITH US/ 2024
Sâmbătă, 24 ianuarie, la 20:00
Regia: Justin Baldoni 
Cu: Justin Baldoni, Blake Lively, Alex Neustaedter, Amy Morton, Brandon Sklenar, Hasan Minhaj, Isabela Ferrer, Jenny Slate, Kevin McKidd
# Godzilla x Kong: Un nou imperiu
GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE/ 2024
Duminică, 25 ianuarie, la 20:00
Regia: Adam Wingard
Cu: Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Rebecca Hall, Kaylee Hottle

Pentru mai multe informaţii:

Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
https://www.facebook.com/digipunctro

