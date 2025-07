Film Now sfidează canicula și propune o selecție inedită de titluri care răcoresc și aprind imaginația

La Film Now vara nu se măsoară doar în grade Celsius, ci și în povești care te suprind și te scot din cotidian. În iulie, e loc pentru toate stările și pentru filme pliate pe toate gusturile: de la o animație cu multă fantezie și umor, o dramă care zgduie culisele Hollywood-ului, la o confruntare epică cu prădători din alte universuri sau o comedie irezistibilă care demonstrează că între ură și iubire este uneori doar un pas sau… o nuntă. Pregătește telecomanda și popcornul pentru o incursiune cinematografică perfectă pentru serile toride.

Sâmbătă, 05 iulie, de la ora 20:00, toată familia este invitată să intre în lumea celor mai ingenioși Spioni deghizați (2019)! Lance Sterling (Will Smith), un agent secret carismatic, abil și fără cusur, face echipă cu Walter Beckett (Tom Holland) un geniu excentric, ale cărui talente sociale sunt la fel de absente ca liniștea într-o misiune de spionaj, dar care reușește să compenseze prin inventarea unor gadgeturi neobișnuite ce fac imposibilul posibil. Ce îi unește? O situație cu totul neprevăzută! Când un experiment o ia razna, Lance este preschimbat în porumbel, iar cei doi trebuie să lucreze împreună în cele mai bizare moduri pentru a salva omenirea. Fii gata pentru o aventură animată de umor fin, ritm alert și originalitate, doar pe Film Now!

Vineri, 11 iulie, de la ora 22:05, pe Film Now, luminile reflectoarelor se aprind pentru o călătorie amețitoare în timpul Epocii de Aur a Hollywood-ului. Regizorul Damien Chazelle (Whiplash, La La Land) aduce în prim-plan Babylon (2022), o poveste deopotrivă grandioasă și tulburătoare despre visurile și sacrificiile din culisele cinematografiei anilor ‘20. Cu actorii Brad Pitt și Margot Robbie în roluri principale, pelicula surprinde momentul de cotitură al trecerii de la era filmelor mute la producțiile cu sonor și dezvăluie fața seducătoare și întunecată a industriei care transformă iluzia în artă. Lasă-te captivat de un spectacol vizual încărcat de emoție, opulență și decadență numai pe Film Now!

Duminică, 13 iulie, de la ora 22:05, la Film Now începe vânătoarea supremă într-o nouă producție Predatorul (2018) a francizei cu același nume, care poartă semnǎtura regizorului Shane Black (Kiss Kiss Bang Bang, The Nice Guys). Din străfundurile spațiului până în aparenta liniște a suburbiilor de pe Pământ, cea mai letală formă de viață din Univers revine mai puternică, mai inteligentă și mai imprevizibilă ca niciodată. Cu ajutorul tehnologiei avansate și a ADN-ului preluat de la alte specii, predatorii și-au îmbunătățit genetic abilitățile pentru a deveni adversari de neoprit. În momentul în care un băiat declanșează accidental întoarcerea acestora pe planeta noastră, haosul ia amploare, iar singura speranță a umanității se află în mâinile unui grup neconvențional: câțiva soldați fugari și un profesor de științe deziluzionat. Suspansul atinge cote maxime în această confruntare care a cucerit box-office-ul global, atunci când această rasă malefică devine țintă în lupta pentru supraviețuirea civilizației.

Sâmbătă, 26 iulie, de la ora 22:00, comedia spumoasă Iubesc să te urăsc (2023) își face loc pe micile ecrane, la Film Now! Bea și Ben, doi străini care au pășit cu stângul încă de la prima întâlnire, ajung să se urască cu pasiune. Dar viața are un simț al umorului aparte: cei doi se regăsesc față în față la o nuntă în Australia, unde circumstanțele îi obligă să se prefacă a fi un cuplu perfect. Ce urmează este o înlănțuire hilară de situații absurde, priviri tăioase și momente neașteptat de dulci, în care aparențele se amestecă periculos cu realitatea. Pe măsură ce tensiunile cresc și emoțiile ies la iveală, cei doi descoperă cât de fragilă este granița dintre resentiment și atracție. Inspirat de piesa lui Shakespeare, „Mult zgomot pentru nimic”, filmul promite o doză sănătoasă de râsete, romantism și o chimie care sfidează orice regulă.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

# Spioni deghizați

SPIES IN DISGUISE/ 2019

Sâmbătă, 05 iulie, la 20:00

Regia: Nick Bruno, Troy Quane

Voci: Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones, Karen Gillan, DJ Khaled

# Babylon

BABYLON/ 2022

Vineri, 11 iulie, la 22:05

Regia: Damien Chazelle

Cu: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, Tobey Maguire

# Predatorul

THE PREDATOR/ 2018

Duminică, 13 iulie, la 22:05

Regia: Shane Black

Cu: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Brian A. Prince, Trevante Rhodes, Alfie Allen, Sterling K. Brown

# Iubesc să te urăsc

ANYONE BUT YOU/ 2023

Sâmbătă, 26 iulie, la 22:00

Regia: Will Gluck

Cu: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Bryan Brown, Darren Barnet, Dermot Mulroney, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Rachel Griffiths

Editor : A.D.V.