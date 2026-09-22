A fost dezvăluită cauza morții actriței Hayden Panettiere. Ce arată raportul medicilor legiști

Cauza morții actriței Hayden Panettiere a fost dezvăluită la aproape o lună de când vedeta din serialul „Nashville” a fost găsită moartă în casa sa din Carolina de Sud.

Actrița în vârstă de 36 de ani a murit din cauza „efectelor toxice” provocate de o combinație a medicamentelor Fentanil, 4-ANPP, Alprazolam, Metocarbamol și Quetiapina, a precizat biroul de medicină legală din comitatul Greenville într-un raport publicat marți și citat de The Independent. Cauza decesului a fost stabilită ca fiind accidentală.

Poliția din Greenville, Carolina de Sud, a transmis că agenții „au intervenit în urma unei sesizări privind o femeie inconștientă” duminică, 16 august, în jurul orei 13:50.

„La sosire au fost acordate îngrijiri medicale; cu toate acestea, persoana, identificată ulterior drept Hayden Panettiere, a fost declarată decedată la fața locului”, au declarat aceștia într-un comunicat.

Cu profundă tristețe vă anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus dragoste și bucurie nemăsurate tuturor celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, a transmis tatăl ei, Skip Panettiere, într-un comunicat.

Panettiere era cunoscută pentru rolul din serialul TV de succes „Heroes”, iar ulterior a jucat în „Nashville”, dar și în filme precum „Remember the Titans” și „Raising Helen”.

Hayden Panettiere și-a început cariera de actriță la vârsta doar 4 ani când a fost distribuită în populara telenovelă americană „One Life to Live”, dar a devenit cunoscută pentru rolul său din drama din 2000 „Remember The Titans” alături de Denzel Washington şi ca voce a lui Dot în „A Bug's Life” din 1998.

Panettiere a devenit ulterior faimoasă interpretând-o pe majoreta Claire Bennet în drama cu supereroi „Heroes”, iar apoi în rolul cântăreţei de muzică country Juliette Barnes timp de şase sezoane în serialul TV de succes „Nashville”.

Printre filmele sale se numără „Bring It On: All Or Nothing” din 2006, filmul tragicomic „Raising Helen” şi apariţii în „Scream 4” şi „Scream VI” în rolul lui Kirby Reed.

După ascensiunea sa rapidă, presiunea industriei a început să apese asupra lui Panettiere, actriţa dezvăluind că s-a luptat cu adicţiile în jurul vârstei de 20 de ani.

Într-o carte de memorii publicată la începutul acestui an, Panettiere a vorbit deschis despre lupta sa legată de sănătatea mintală, pierderea fratelui ei mai mic, Jansen, şi decizia de a-i acorda custodia deplină a fiicei sale fostului ei partener, boxerul ucrainean Vladimir Kliciko.

Editor : A.P.