2026 EE BAFTA Film Awards
Pregătiri pentru premiile BAFTA 2026.

Astăzi, începând cu ora 21:00 (ora României), este programată cea de-a 79-a ediție a ceremoniei de decernare a premiilor BAFTA, la Royal Festival Hall din Londra. Evenimentul va fi prezentat, în premieră, de actorul Alan Cumming și va celebra cele mai bune pelicule proiectate în cinematografele britanice în anul 2025.

Evenimentul va fi transmis de postul BBC One și pe platforma de streaming iPlayer, începând cu ora 21:00, ora României. Nominalizările au fost anunțate pe 27 ianuarie.

Cele mai multe, în număr de 14, sunt trecute în dreptul thrillerului de acțiune One Battle After Another”, produs, scris și regizat de americanul Paul Thomas Anderson, inspirat de romanul Vineland” al lui Thomas Pynchon.

Pe locul al doilea în topul nominalizărilor se află filmul horror Sinners”, produs, scris și regizat de Ryan Coogler, cu 13.

Pe locul al treilea sunt la egalitate drama istorică „Hamnet”, regizată de Chloe Zhao, bazată pe romanul omonim al lui Maggie O'Farrell și comedia-drama „Marty Supreme”, regizată de Josh Safdie, fiecare cu câte 11 nominalizări.

Dacă „Hamnet” a devenit cel mai nominalizat film regizat de o femeie din istoria premiilor BAFTA, „Sinners” este cel mai nominalizat film regizat de o persoană de culoare.

Cele cinci lungmetraje care concurează la categoria cel mai bun film, sunt: „Hamnet”, „One Battle After Another”, „Sinners”, „Marty Supreme”, „Sentimental Value” (r. Joachim Trier).

Cel mai bun regizor va fi desemnat dintre următorii șase: Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Josh Safdie, Joachim Trier, Chloe Zhao și Yorgos Lanthimos (pentru filmul „Bugonia”).

La categoria cel mai bun actor în rol principal, au fost nominalizați: Robert Aramayo pentru rolul John Davidson din „I Swear”; Timothee Chalamet pentru rolul Marty Mauser din „Marty Supreme”; Leonardo DiCaprio pentru rolul Bob Ferguson din „One Battle After Another”; Ethan Hawke pentru rolul Lorenz Hart din „Blue Moon”; Michael B. Jordan pentru dublul rol Elijah Moore/Elias Moore din „Sinners” și Jesse Plemons pentru rolul Teddy Gatz din „Bugonia”.

Nominalizările pentru cea mai bună actriță în rol principal sunt: Jessie Buckley pentru rolul Agnes Shakespeare din „Hamnet”; Rose Byrne pentru rolul Linda din „If I Had Legs I'd Kick You”; Kate Hudson pentru rolul Claire Sardina din „Song Sung Blue”; Chase Infiniti pentru rolul Willa Ferguson din „One Battle After Another”; Renate Reinsve pentru rolul Nora Borg din „Sentimental Value” și Emma Stone pentru rolul Michelle Fuller din „Bugonia”.

În 2025, premiile BAFTA au fost decernate la data de 16 februarie. Thriller-ul despre procesul de alegere al papilor, „Conclave”, și drama despre destinul unui imigrant „The Brutalist” au fost marile câștigătoare, reușind să obțină câte patru premii fiecare.

VIDEO Globurile de Aur 2026: One Battle After Another, Hamnet și Adolescence, marii câștigători. Lista completă a premiilor

