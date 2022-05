A murit actorul Mike Hagerty, celebru pentru rolurile din „Friends” și „Somebody, Somewhere”

Actorul Mike Hagerty, cunoscut pentru roluri în seriale precum „Friends” și „Somebody, Somewhere”, a murit la vârsta de 67 de ani.

Cauza morții actorului nu a fost dezvăluită.

Actrița Bridget Everett, care a jucat alături de Hagerty în serialul HBO „Somebody Somewhere”, a făcut publică vestea morții actorului pe Instagram. „Cu mare tristețe, familia lui Michael G. Hagerty i-a anunțat moartea ieri la Los Angeles. Un actor iubit, dragostea lui pentru orașul natal, Chicago, și pentru familia sa a fost piatra de temelie a vieții sale”, a scris actrița.

Hagerty, cunoscut pentru mustața sa groasă, accentul din Chicago și zâmbetul prietenos, a interpretat personajul lui Everett, tatăl lui Sam în serialul HBO.

„L-am iubit pe Mike din momentul în care l-am cunoscut. Era atât de special. Cald, amuzant”, a scris Everett. „Suntem devastați că a murit. Mike a fost adorat de întreaga distribuție și echipa din Somebody Somewhere. Gândurile noastre sunt la soția și familia lui.”

Hagerty a devenit cunoscut după ce l-a interpretat pe administratorul, domnul Treeger, în serialul din anii '90, „Friends”.

Hagerty a apărut și în multe de filme din 1983 până în 2020, inclusiv Brewster’s Millions, So I Married an Axe Murderer, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, Inspector Gadget, Rampage: The Hillside Strangler Murders și Thin Ice. El a fost, de asemenea, un personaj în Lucky Louie.

Editor : A.P.