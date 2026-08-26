A murit actorul Tim Curry, cunoscut pentru rolurile din „The Rocky Horror Picture Show”, „Home Alone” sau „It”

Celebrul actor Tim Curry, cunoscut mai ales pentru interpretarea lui Dr. Frank-N-Furter în filmul „The Rocky Horror Picture Show”, dar și din roluri în filme precum „Home Alone 2: Lost in New York” sau „It”, a murit, informează TMZ. Actorul în vârstă de 80 de ani, care suferea de probleme grave de sănătate de mai bine de un deceniu, a decedat marți noapte, la casa sa din Los Angeles.

Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru TMZ că poliția a intervenit la domiciliul său marți noapte la ora 23:23. Nu există suspiciuni de acte de violență în acest caz.

Tim și-a început cariera la Hollywood la sfârșitul anilor 1960, înainte de a avea marea sa apariție în „The Rocky Horror Picture Show”.

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Tim Curry a interpretat rolul clovnului terifiant Pennywise din adaptarea din 1990 a romanului „It” de Stephen King și pe Mr. Hector în „Home Alone 2: Lost in New York”.

Actorul a mai jucat în filme precum „Annie”, „Clue”, „The Hunt for Red October”, „Muppet Treasure Island”, „Addams Family Reunion” și „Scary Movie 2” și a primit 3 nominalizări la premiile Tony și o nominalizare la premiile Emmy în cele 5 decenii petrecute în această industrie.

Editor : A.P.