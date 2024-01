A murit Bill Hayes. Actorul american a jucat mai bine de 50 de ani în serialul „Days of Our Lives”.

Bill Hayes, actorul american care a jucat mai bine de 50 de ani în serialul „Days of Our Lives”, a murit la vârsta de 98 de ani. Agentul său a declarat pentru BBC că acesta a murit vineri, înconjurat de familie.

Bill Hayes a interpretat pentru prima dată personajul Doug Williams în 1970 și și-a cunoscut, de asemenea, soția, actrița Susan Seaforth Hayes, în timp ce filma serialul.

În iunie anul trecut, și-a sărbătorit cea de-a 98-a aniversare pe platoul de filmare al celebrului serial american, înconjurat de co-staruri.

Cauza morții sale nu a fost dezvăluită.

Născut William Foster Hayes III în Harvey, Illinois, în 1925, Hayes și-a început cariera de muzician cu hitul „Balada” scris de Davy Crockett.

Bill Hayes s-a căsătorit cu Susan Seaforth Hayes, co-protagonistă din „Days of Our Lives”, apoi a început să se concentreze mai mult pe actorie și a obținut ceea ce a devenit rolul său cel mai notabil în „Days of Our Lives” de la NBC în februarie 1970, ca un condamnat care a fost și cântăreț de lounge.

El a continuat să portretizeze personajul lui Doug Williams în mod continuu în următorii 50 de ani, până în 2023.

Colega lui, Seaforth Hayes, s-a alăturat serialului cu doi ani înaintea lui, interpretând personajul Julie Williams.

Perechea a jucat un cuplu pe ecran și, în cele din urmă, a devenit un cuplu din viața reală, căsătorindu-se în 1974.

Au continuat să spună din nou „Da” – de data aceasta la televizor – când personajele lor s-au căsătorit doi ani mai târziu.

Popularitatea dragostei lor i-a făcut chiar să apară pe coperta revistei Time în acel an.

În 2018, atât el, cât și Seaforth Hayes au primit premiile Daytime Emmys pentru realizări pe viață.

Hayes a avut cinci copii dintr-o căsătorie anterioară cu Mary Hobbs.

Editor : M.I.