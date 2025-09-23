A murit Claudia Cardinale. Celebra actriță avea 87 de ani

Claudia Cardinale, actriţa preferată a regizorilor Luigi Visconti şi Federico Fellini, a murit, marţi, la 87 de ani, în regiunea Parisului, relatează News.ro.

Claudia Cardinale s-a născut în Tunisia, la 15 aprilie 1938 şi a jucat în filme precum Rocco şi fraţii săi, Ghepardul sau A fost odată în Vest.

A fost parteneră a celor mai mari actori ai secolului XX, de la Burt Lancaster la Alain Delon, Henri Fonda, Jean-Paul Belmondo sau Marcello Mastroianni.

„Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspirate, atât ca femeie, cât și ca artistă”, a declarat agentul ei, Laurent Savry, într-un mesaj trimis agenției AFP.

