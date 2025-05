A murit Cristina Deleanu, actriță de teatru și film

Cristina Deleanu, actriţă de teatru şi film, soţia actorului Eugen Cristea, a murit la vârsta de 84 de ani, a scris realizatoarea de televiziune Marina Almăşan pe Facebook.

„Cel mai vechi şi fidel colaborator al meu de la TVR, actorul Eugen Cristea, prieten de suflet cum puţini am, tocmai a primit cea mai cruntă veste : minunata sa soţie, Cristina Deleanu, nu mai este! Mi-a fost la rându-mi bună prietenă, cei doi - familia lor frumoasă-, facând parte din “universul meu”, fiindu-mi alături în nenumărare întâmplări ale vieţii, şi personale dar şi publice. Dincolo de actriţa talentată, Cristina a fost un om de o rară delicateţe sufletească, de o cultură desăvârşită, şi, mai mult decăt atât, un “om al cetăţii”, frământat de tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Condeiul său strălucit mi-a furnizat, in nenumarate rânduri, pentru revista online pe care o conduc, analize de o rară profunzime ale lucrurilor strâmbe din această ţară. Vocea Cristinei a tăcut astăzi pentru totdeauna. Familia pe care am admirat-o mereu pentru iubirea şi respectul ce-i stăteau la bază, iată, s-a imparţit : jumătate a rămas pe Pământ, urmând să plângă jumătatea plecata spre Cer…”, a scris Marina Almăşan pe reţeaua de socializare.

Cristina Deleanu s-a născut la Ploieşti, la 22 decembrie 1940. A urmat cursurile primare ale Şcolii nr. 33 din Bucureşti şi studiile liceale la Liceul „Gheorghe Lazăr", amintește News.ro.

După absolvirea liceului a urmat studii teatrale la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, la clasa actorului George Carabin, avându-i ca asistenţi pe actorul Mihai Berechet şi regizorul Cornel Todea.

În 1962, după absolvire, a fost repartizată la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri" din Iaşi, unde va juca în perioada 1962-1967. În 1967 se transferă la Teatrul Regional "Barbu Delavrancea", devenit ulterior Teatrul de Revistă "Ion Vasilescu", unde va juca în perioada 1967-1981. Din 1981 se transferă la Teatrul Naţional "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti, pe scena căruia va juca până la ieşirea la pensie, în anul 2001.

Într-o carieră de peste 40 de ani, a interpretat numeroase roluri de teatru, teatru radiofonic, teatru de televiziune şi film.

Cristina Deleanu a colaborat în mod constant cu Teatrul Naţional Radiofonic, vocea sa putând fi auzită în numeroase piese, printre care „Ceaiul nostru cel de toate zilele”, „Drumul lui Orfeu”, „Orfeu în Infern” sau „Zadarnicele necazuri de iubire”.

În 1981, joacă primul rol în filmul „Destine romantice”. A apărut în „Orgolii” (1982), „Eroii nu au vârstă” (1984), „Declaraţie de dragoste” (1985), „Liceenii” (1986), „Extemporal la dirigenţie” (1987), „Moartea unui artist” (1989), „Taina jocului de cuburi” (1989), „Tu ne marcheras jamais seul” (2001), „Om bogat, om sărac” - serial TV (2006), „Vrei să fii mama mea” (2006), „Aniela” - serial TV (2009).

