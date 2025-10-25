A murit June Lockhart, celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space”. Actrița avea 100 de ani

June Lockhart, o actriță celebră în anii 1950 și 1960, cunoscută în special pentru rolurile din „Lost in space”, „Lassie” și „Meet Me in St. Louis”, a murit din cauze naturale pe 23 octombrie în Santa Monica, California, informează Variety. Actrița avea 100 de ani.

Lockhart a devenit cunoscută pentru rolul mamei adoptive a lui Timmy, Ruth Martin, în serialul CBS „Lassie”, din 1958 până în 1964.

Apoi a jucat rolul Dr. Maureen Robinson în serialul CBS „Lost in space” între 1965 până în 1968. A interpretat rolul unei biochimiste strălucite și a unei mame iubitoare a trei copii, care rămâne izolată în spațiu împreună cu familia ei.

De-a lungul a aproape opt decenii pe ecran, Lockhart a apărut în zeci de seriale și filme până la vârsta de 80 de ani, cu roluri în seriale precum „Petticoat Junction”, „General Hospital”, „Beverly Hills 90210”, dar și cu apariții ca invitată în „The Beverly Hillbillies” la „Happy Days”, la „Full House”, „Roseanne” și „Gray’s Anatomy”.

Fiica actorului Gene Lockhart și a actriței Kathleen Lockhart, s-a născut în New York City în 1925. A debutat la 13 ani, jucând alături de ambii părinți în filmul „A Christmas Carol” din 1939, regizat de Edwin L. Marin.

A fost nominalizată la două premii Emmy, inclusiv la categoria „Cea mai bună actriță într-un rol principal într-un serial dramatic” pentru interpretarea sa din „Lassie”. De asemenea, a primit două stele pe Hollywood Walk of Fame, una pentru filme și una pentru televiziune.

Editor : A.P.