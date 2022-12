A murit Kirstie Alley, actrița din Cheers și Look Who’s Talking. Mesajul transmis de copiii ei

Kirstie Alley, actrița din Cheers și Look Who’s Talking, a murit la vârsta de 71 de ani. Copiii ei au anunțat că actrița a murit „după o luptă cu cancerul, descoperit recent”, scrie The Guardian.

Moartea lui Alley a fost confirmată luni seară printr-o declarație a copiilor ei, William „True” Stevenson și Lillie Price Stevenson, declarație postată pe contul ei de Twitter. Și managerul ei a confirmat decesul.

Alley fusese diagnosticată recent cu cancer și era tratată la Moffitt Cancer Center din Florida, a dezvăluit familia ei.

„Tuturor prietenilor noștri, de pretutindeni din întreaga lume… Suntem triști să vă informăm că mama noastră incredibilă, feroce și iubitoare a murit după o luptă cu cancerul, descoperit de curând. A fost înconjurată de familia apropiată și a luptat cu multă putere, lăsându-ne cu certitudinea bucuriei ei nesfârșite de a trăi și de orice aventuri care o așteaptă. Pe cât de emblematică a fost pe ecran, a fost o mamă și o bunică și mai uimitoare. Suntem recunoscători echipei incredibile de medici și asistente de la Moffitt Cancer Center pentru îngrijirea acordată. Bucuria și pasiunea mamei noastre pentru viață, pentru copiii, nepoții și numeroasele ei animale, ca să nu mai vorbim de bucuria ei eternă de a crea, au fost de neegalat și ne lasă inspirați să ne trăim viața la maxim, așa cum a făcut-o și ea. Vă mulțumim pentru dragostea și rugăciunile voastre și vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente dificile.”, scrie în declarația transmisă de familie.

Fostul soț al lui Alley, actorul Parker Stevenson, a scris: „Sunt atât de recunoscător pentru anii petrecuți împreună și pentru cei doi copii incredibil de frumoși și acum nepoți pe care îi avem. Ne vei lipsi”.

John Travolta, prietenul lui Alley și colegul ei de platou din Look Who’s Talking, a adus și el un omagiu actriței. „Kirstie a fost una dintre cele mai speciale relații pe care le-am avut vreodată. Te iubesc Kirstie”, a scris el. „Știu că ne vom revedea”.

Actrița s-a născut în Kansas, în 1951. În 1987 s-a alăturat distribuției serialului Cheers, interpretând-o pe Rebecca Howe, noul manager al barului. Alley a fost distribuită după ce Shelley Long a decis să părăsească serialul, iar producătorii au fost puși în situația de a găsi altă actriță. Ei au ales-o pe Alley după ce Carl Reiner a garantat personal pentru abilitățile ei de comedie, după ce regizase în filmul Summer School din 1987. Alley a câștigat Globul de Aur și un Emmy pentru rolul ei din serial.

În 1994 a câștigat al doilea premiu Emmy pentru rolul unei mame a unui copil autist în filmul făcut pentru televiziune David’s Mother.

De-a lungul anilor 1980 și 1990, Alley a apărut în filme precum Star Trek II: The Wrath of Khan, Summer School, Drop Dead Gorgeous, Woody Allen’s Deconstructing Harry, și Look Who’s Talking și Look Who’s Talking Too. În televiziune, a jucat în principal roluri de comedie după Cheers, inclusiv personajul titular din Veronica’s Closet, Kirstie și serialul Scream Queens.

La începutul anilor 2000, Alley a creat și a jucat în serialul Fat Actress, interpretând o versiune fictivă a sa, ca actriță supraponderală care încearcă să aibă succes la Hollywood, în timp ce se ferește de tabloide și încearcă să găsească dragostea.

Ulterior, Alley a intrat în domeniul reality show-ului, făcând eforturi de a slăbi 34 kg în reality show-ul Kirstie Alley’s Big Life și participând la emisiunile Dancing with the Stars, Celebrity Big Brother din Marea Britanie și The Masked Singer.

În 1970, Alley s-a căsătorit cu iubitul ei din liceu, Bob Alley, care avea același nume ca și tatăl ei; au divorțat în 1977. În 1983, s-a căsătorit cu Stevenson și au adoptat cei doi copii ai lor. Au divorțat în 1997.

Alley a devenit scientolog în 1979, în timp ce se lupta cu o dependență de cocaină, atribuind mai târziu programul de tratare a drogurilor al bisericii pentru sobrietatea ei.

