A murit Tcheky Karyo, actor cu o lungă carieră în film şi teatru

Actorul franco-turc Tchéky Karyo, care a jucat în aproximativ 80 de filme, inclusiv în „Ursul” („L'Ours”) de Jean-Jacques Annaud şi în „Nikita” („La Femme Nikita”) de Luc Besson, a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 72 de ani, a confirmat agenta sa, Elisabeth Tanner, pentru AFP.

„Valérie Keruzoré, soţia sa şi copiii lor anunţă cu durere în suflet trecerea în nefiinţă a lui Tchéky Karyo, răpus de un cancer vinerea aceasta, 31 octombrie”, se arată într-un comunicat al familiei.

Născut la Istanbul în 1953, Tchéky Karyo a devenit cunoscut la sfârşitul anilor 1980 datorită rolului său principal din „Ursul”, un succes de box-office, în care a interpretat rolul unui vânător de urşi chinuit de remuşcări.

În 1990, actorul cu privirea pătrunzătoare şi maxilarul proeminent a înregistrat un alt succes, în rolul ambiguu al recrutorului, în „Nikita”, asasina interpretată de Anne Parillaud, notează AFP, citată de Agerpres.

Cariera acestui poliglot, fluent în franceză, engleză, spaniolă şi arabă, a început cu filmul francez de autor, în special în 1982, în faţa camerei lui Chantal Akerman, în „O noapte întreagă” („Toute une nuit”) şi în 1984, în „Nopţile cu lună plină” („Les Nuits de la pleine lune”), al lui Eric Rohmer.

Filmografia sa eclectică l-a determinat să lucreze cu Jean-Pierre Jeunet în „Amélie” („Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain”) din 2001 şi să colaboreze cu cineaşti străini, inclusiv cu brazilianul Walter Salles („Terra Estrangeira”, 1995) şi cu americanul Ridley Scott în „1492 - Cucerirea Paradisului” („1492: Conquest of Paradise”), alături de Gérard Depardieu.

Tchéky Karyo a avut, de asemenea, o lungă carieră pe scenă. El a jucat, în special, la Festivalul de Teatru de la Avignon, din sudul Franţei, la începutul anilor 1980.

„Această profesie m-a ajutat să devin un om mai bun. Arta dramatică este o modalitate de a accesa un spaţiu special şi magic, în care intri în compania altor oameni care au şi ei nevoie de acest impuls şi poate chiar de a căpăta perspectivă asupra lor înşişi”, scria el în 2017 în paginile ziarului Midi Libre.

