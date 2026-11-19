Actorul Larry Poindexter, cunoscut pentru rolurile din „S.W.A.T.”, „General Hospital” și „Days of Our Lives”, a murit la vârsta de 66 de ani. Actorul a decedat pe 18 noiembrie, la patru zile și jumătate după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa o stradă din Los Angeles.

Larry Poindexter era internat în spital și aștepta o intervenție chirurgicală pentru fracturi în momentul în care a murit subit, scrie The Independent.

Cariera sa s-a întins pe parcursul a patru decenii, cel mai cunoscut rol al său fiind cel al căpitanului LAPD Tom Fuller, alături de Samuel L. Jackson, în filmul S.W.A.T. din 2003.

A apărut în 30 de episoade ale telenovelei Days of Our Lives, inițial în rolul lui Ben Welch în 1984, revenind ulterior în rolul părintelui Louis între 2014 și 2018.

De asemenea, Poindexter a jucat în 23 de episoade din serialul Santa Barbara și a apărut în 12 episoade din General Hospital.

A avut un rol recurent important în serialul JAG și a făcut parte din distribuția principală a producției MTV The Hard Times of RJ Berger.

De-a lungul anilor, Poindexter a fost invitat special în numeroase seriale TV, interpretându-l inclusiv pe căpitanul Tony LaMott într-un episod din 1989 al serialului Quantum Leap și pe pompierul Dave în episodul din 1995 al serialului Friends, intitulat „The One with the Candy Hearts”.

Printre celelalte apariții episodice ale sale se numără producții precum Lois and Clark: The New Adventures of Superman, Pacific Blue, Becker, Sabrina the Teenage Witch, Nip/Tuck, Will and Grace, How I Met Your Mother, Supernatural, Castle, NCIS și Curb Your Enthusiasm.

A obținut, de asemenea, roluri în CSI: Crime Scene Investigation în 2004, 2011 și 2012, având între timp apariții și în CSI: NY și CSI: Miami.

Primul proiect actoricesc pe ecran al lui Poindexter a fost filmul de televiziune Thursday’s Child, în 1983.

Editor : A.P.