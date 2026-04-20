Live TV

Actorul Patrick Muldoon, cunoscut din serialele TV „Days of Our Lives” şi „Melrose Place”, a murit la 57 de ani

Data publicării:
Actorul Patrick Muldoon, cunoscut din serialele TV „Days of Our Lives" şi „Melrose Place", a murit la 57 de ani.

Actorul american Patrick Muldoon, cunoscut din serialele de televiziune "Days of Our Lives" şi "Melrose Place", a murit duminică la vârsta de 57 de ani, a confirmat managerul său pentru revista Variety.

Din 1992 până în 1995, el a interpretat personajul Austin Reed în serialul TV "Days of Our Lives". A revenit în această producţie în perioada 2011-2012.

A interpretat şi personajul Jeffrey Hunter, un rol recurent, în serialul TV pentru adolescenţi "Saved by the Bell", în 1991, scrie Agerpres.

Patrick Muldoon a jucat apoi un rol principal în serialul "Melrose Place", din 1995 până în 1996, în care a interpretat personajul negativ Richard Hart.

În 1997, s-a făcut remarcat şi în cinematografie, după ce a jucat în filmul "Starship Troopers", regizat de cineastul Paul Verhoeven.

Patrick Muldoon a fost şi un producător activ, colaborând la mai multe filme, precum "The Tribes of Palos Verdes", "Arkansas", "Marlowe", "The Card Counter", "The Dreadful" şi "Riff Raff", prin intermediul companiei sale, Storyboard Productions. El urma să producă şi viitorul lungmetraj "Kockroach", cu actorii Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz şi Alec Baldwin în distribuţie. Filmările au început în această perioadă în Australia.

Ultimul său rol a fost cel interpretat în filmul "Dirty Hands", un nou thriller poliţist, în care a jucat alături de Denise Richards şi Michael Beach. Filmul urmează să fie lansat la sfârşitul acestei luni.

Patrick Muldoon avea o relaţie de peste doi ani cu partenera sa de viaţă, Miriam Rothbart.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
hakan fidan
2
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Tudorel Toader la o sedinta
4
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
pupitru psd
5
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania pentru referendumul...
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Digi Sport
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Chuck Norris
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Imagini de la perchezițiile DIICOT din clubul „The Buddhist”
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Eric Dane
Gest emoționant după moartea lui Eric Dane. Apropiații au lansat o campanie de sprijin pentru cele două fiice ale actorului
Eric Dane
A murit actorul Eric Dane, din serialul Anatomia lui Gray. „McSteamy” fusese diagnosticat cu o boală cumplită
george clooney si sotia sa, Amal Alamuddin
George Clooney, soţia sa şi cei doi copii ai lor au obţinut cetăţenia franceză
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan sorin grindeanu
Începe ședința PSD, 5.000 de membri votează dacă îi retrag sprijinul...
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, critici pentru Nicușor Dan: Se coordonează mai mult cu...
george simion sustine un discurs
AUR anunță că va vota eventuale moțiuni de cenzură împotriva...
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu: „Cele mai importante listări au fost făcute de cei...
Ultimele știri
Primele nume din viitorul Guvern al Ungariei au fost anunțate de Peter Magyar, viitorul prim-ministru
Csoma Botond: Dacă PSD îşi retrage miniştrii, trebuie să reluăm discuţiile de la zero şi nu mai pot fi legate „de o singură persoană”
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Japonia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce urmează pentru tine după intrarea lui Uranus în Gemeni. Horoscopul săptămânii 20-26 aprilie
Cancan
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de...
Fanatik.ro
Cine este Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce studii are
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Universitatea Craiova tremură pentru un titular de națională: NU a semnat, încă, prelungirea contractului
Adevărul
Scenarii de criză la vârful puterii: cum poate rezista Guvernul Bolojan și de ce abandonarea premierului ar...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini rare cu Sorana Cîrstea
Pro FM
Christina Aguilera, seducătoare într-o rochie din piele cu un decolteu amețitor. Arată impecabil după ce a...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Misterul originii moților din Munții Apuseni. Urmași ai dacilor, romanilor și popoarelor atrase de aur
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
A murit Patrick Muldoon. Actorul cunoscut din „Days of Our Lives” și „Melrose Place” avea 57 de ani
UTV
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...