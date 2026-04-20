Actorul Patrick Muldoon, cunoscut din serialele TV „Days of Our Lives” şi „Melrose Place”, a murit la 57 de ani

Actorul american Patrick Muldoon, cunoscut din serialele de televiziune "Days of Our Lives" şi "Melrose Place", a murit duminică la vârsta de 57 de ani, a confirmat managerul său pentru revista Variety.

Din 1992 până în 1995, el a interpretat personajul Austin Reed în serialul TV "Days of Our Lives". A revenit în această producţie în perioada 2011-2012.

A interpretat şi personajul Jeffrey Hunter, un rol recurent, în serialul TV pentru adolescenţi "Saved by the Bell", în 1991, scrie Agerpres.

Patrick Muldoon a jucat apoi un rol principal în serialul "Melrose Place", din 1995 până în 1996, în care a interpretat personajul negativ Richard Hart.

În 1997, s-a făcut remarcat şi în cinematografie, după ce a jucat în filmul "Starship Troopers", regizat de cineastul Paul Verhoeven.

Patrick Muldoon a fost şi un producător activ, colaborând la mai multe filme, precum "The Tribes of Palos Verdes", "Arkansas", "Marlowe", "The Card Counter", "The Dreadful" şi "Riff Raff", prin intermediul companiei sale, Storyboard Productions. El urma să producă şi viitorul lungmetraj "Kockroach", cu actorii Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz şi Alec Baldwin în distribuţie. Filmările au început în această perioadă în Australia.

Ultimul său rol a fost cel interpretat în filmul "Dirty Hands", un nou thriller poliţist, în care a jucat alături de Denise Richards şi Michael Beach. Filmul urmează să fie lansat la sfârşitul acestei luni.

Patrick Muldoon avea o relaţie de peste doi ani cu partenera sa de viaţă, Miriam Rothbart.

