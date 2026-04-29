Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”

Sam Neill, vedeta din „Jurassic Park”, a anunțat că nu mai are cancer după aproape cinci ani de luptă cu o formă de leucemie în stadiul trei, potrivit Variety.

„De aproximativ cinci ani trăiesc cu un tip specific de limfom şi am urmat chimioterapia, o experienţă destul de dureroasă, dar care m-a ţinut în viaţă”, a declarat Neill, cunoscut mai ales pentru rolul lui Alan Grant din seria „Jurassic Park”, pentru postul australian 7News, referindu-se la tratamentul său.

La un moment dat, după ce chimioterapia nu mai dădea rezultate, „mă simţeam pierdut şi părea că sunt pe moarte, ceea ce, evident, nu era deloc de dorit”, a continuat el.

După ce a urmat un tratament de ultimă generaţie, care modifică genetic celulele sanguine, Neill a declarat că acum nu mai are cancer. „Tocmai am făcut o tomografie şi nu mai există cancer în organismul meu, ceea ce este ceva extraordinar”, a spus actorul, citat de News.ro. „Sunt foarte, foarte încântat că s-a întâmplat asta”.

Actorul intenţionează chiar să revină pe marile ecrane, afirmând: „E timpul să fac un alt film”.

Neill militează acum pentru ca tratamentul, terapia cu celule T CAR, să fie implementat în ţara sa natală, Australia. În prezent, acesta este utilizat acolo doar în cadrul studiilor clinice.

Actorul şi-a făcut publică pentru prima dată diagnosticul în 2023, după ce a fost diagnosticat cu limfom angioimunoblastic cu celule T în anul precedent, în timpul promovării filmului „Jurassic World Dominion”, după ce iniţial a prezentat umflarea glandelor.

Neill şi-a reluat rolul lui Grant în filmul din 2022, alături de colegii săi din distribuţia originală, Laura Dern şi Jeff Goldblum, precum şi de Chris Pratt şi Bryce Dallas Howard, relativ noi în franciză.

„Nu mi-e frică să mor, dar m-ar supăra”, a spus Neill la vremea respectivă. „Pentru că mi-ar plăcea să mai am încă un deceniu sau două, ştii? Am construit toate aceste terase minunate, avem aceşti măslini şi chiparoşi. Vreau să fiu aici să văd cum se maturizează totul. Şi am nepoţeii mei minunaţi. Vreau să-i văd cum cresc. Dar în ceea ce priveşte moartea? Nu-mi pasă deloc”.

