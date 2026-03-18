Actorul Val Kilmer, „înviat” cu ajutorul inteligenței artificiale pentru un nou film

Data actualizării: Data publicării:
Val Kilmer. Foto: Guliver / GettyImages

Actorul american Val Kilmer, care a murit pe 1 aprilie 2025, la vârsta de 65 de ani, din cauza unui cancer la gât, va fi „înviat” cu ajutorul inteligenței artificiale pentru un rol în filmul „As Deep As the Grave”, povestea reală a unor arheologi din anii 1920. The Guardian scrie că moștenitorii lui Kilmer și-au dat acordul pentru ca imaginea și vocea artistului să fie utilizate.

Clona digitală a lui Val Kilmer îl va interpreta pe părintele Fintan, un nativ american expert în ocultism și preot catolic în același timp. Într-un interviu acordat revistei Variety, regizorul și scenaristul Coerte Voorhees a declarat că rolul a fost conceput special pentru Kilmer, care era un susținător al drepturilor nativilor americani și susținea că are origini cherokee.

„El era actorul pe care mi-l doream pentru acest rol”, a spus Voorhees. „Rolul se baza pe moștenirea sa amerindiană și pe legăturile și dragostea sa pentru sud-vest.” Dar Kilmer nu a reușit să ajungă pe platoul de filmare din cauza luptei sale cu cancerul la gât.

Regizorul colaborează cu moștenitorii regretatului actor și cu fiica sa, Mercedes, pentru a-l readuce pe Kilmer la viață cu ajutorul unui instrument de inteligență artificială generative de ultimă generație. Voorhees spune că fiul lui Kilmer, Jack, un actor care a jucat alături de Rory Culkin în „Lord of Chaos” din 2018, susține și el proiectul.

„Familia lui tot spunea cât de important considerau că este filmul și că Val își dorea cu adevărat să facă parte din acesta”, a declarat Voorhees pentru Variety. „El chiar credea că este o poveste importantă la care voia să-și asocieze numele… În ciuda faptului că unii oameni ar putea-o numi controversată, asta era ceea ce voia Val.”

„As Deep As the Grave” se bazează pe povestea reală a arheologilor Ann și Earl Morris, care au lucrat cu poporul Navajo în anii 1920 pentru a descoperi cea mai veche civilizație din America de Nord, Ancestral Puebloan. Filmul, intitulat anterior „Canyon Del Muerto”, se află în lucru din 2023, cu actorul din „Harry Potter” Tom Felton în rolul lui Earl și câștigătoarea premiului Bafta Abigail Lawrie în rolul lui Ann. Distribuția secundară îi include pe câștigătorul premiului Oscar Wes Studi și pe actorul Jacob Fortune-Lloyd.

Versiunea generată de inteligența artificială a lui Kilmer va apărea într-o porțiune „semnificativă” a filmului, a spus Voorhees. Filmul va folosi imagini ale actorului realizate de-a lungul vieții sale pentru a-l recrea pe Kilmer de-a lungul deceniilor.

În ultimii ani, inteligența artificială a început să se strecoare în filmele de la Hollywood, iar în 2024, epopeea câștigătoare a premiului Oscar a lui Brady Corbet, „The Brutalist”, a folosit AI pentru a perfecționa accentul maghiar al actorului Adrien Brody. Anul trecut, Matthew McConaughey și Michael Caine au semnat contracte cu startup-ul ElevenLabs, permițând companiei să creeze versiuni AI ale vocilor lor.

