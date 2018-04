Actrița dorită de fanii "Star Wars" în rolul prințesei Leia

Fanii "Star Wars" au iniţiat o petiţie prin care solicită producătorilor ca actriţa Meryl Streep să joace rolul prinţesei Leia în următorul film al francizei, după ce acesta a fost interpretat de Carrie Fischer, care a murit în decembrie 2016, informează BBC.





În petiţia iniţiată după apariţia unor zvonuri potrivit cărora Meryl Streep ar putea juca acest rol se argumentează că actriţa ar fi "o candidată ideală" pentru a o interpreta pe faimoasa prinţesă.



"Cu trei Oscaruri câştigate şi 20 de nominalizări (probabil 21, până anul viitor) la activ, realizările sale cinematografice sunt de mult timp recunoscute", se arată în petiţie.



"Ca prietenă apropiată a lui Carrie Fisher, Meryl Streep ar putea simţi o mare presiune să o interpreteze pe Leia. Totuşi, credem cu convingere că ea este cea mai bună şansă de a vedea moştenirea (cinematografică) a lui Carrie Fisher în episodul cu numărul 9", se indică în petiţia citată de Agerpres.

Foto: Gulliver/Getty Images



Petiţia aminteşte totodată de rolul interpretat de Meryl Streep în filmul "Postcards from the Edge" (1990), al cărui scenariu a fost semnat de Carrie Fisher." În 'Postcards from the Edge', Meryl Streep o joacă pe Suzanne Vale, un personaj care s-ar inspira din Carrie Fischer. Aceasta înseamnă că Meryl Streep a interpretat-o pe Carrie Fisher. În afară de faptul că a fost nominalizată la premiile Oscar pentru cea mai bună actriţă cu acest rol, Streep a devenit şi o bună prietenă a lui Fisher după acest film", argumentează fanii.



Petiţia, care a strâns până în prezent peste 8.500 de semnături, se încheie cu cuvintele "Forţa să fie cu Carrie Fisher, Meryl Streep şi prinţesa Leia".



Iniţiativa a stârnit însă şi reacţii negative, unii utilizatori comentând pe Twitter că rolurile nu se redistribuie niciodată.



Prinţesa Leia se va afla în centrul acţiunii celui de-al nouălea episod al francizei, a cărui lansare este prevăzută pentru decembrie 2019