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Actrița Selma Blair, arestată după un incident la bordul unui avion. Ar fi mușcat o însoțitoare de zbor

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Avocatul actriței susține că a fost o urgență medicală

Actrița americană Selma Blair ar fi mușcat o însoțitoare de zbor și ar fi fost imobilizată de echipaj în timpul unui zbor al companiei Delta Airlines, de la Los Angeles la New York. Două membre ale echipajului ar fi fost rănite, iar actrița ar fi agresat ulterior un polițist și o asistentă medicală, potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine. Avocatul său susține că incidentul a fost provocat de o urgență medicală și că Blair se află într-o stare stabilă, potrivit CBS.

Actrița americană Selma Blair a fost arestată în urma incidentului petrecut duminică seara la bordul unui avion al companiei Delta Airlines, care efectua o cursă de la Los Angeles la New York, pe ruta LAX - Aeroportul Internațional John F. Kennedy (JFK).

Două însoțitoare de zbor au reclamat că au fost rănite, iar una dintre ele a fost transportată la spital, potrivit Poliției Autorității Portuare. Conform unei surse din cadrul forțelor de ordine, una dintre membrele echipajului ar fi fost mușcată, iar cealaltă ar fi suferit o lacerație.

Incidentul s-a produs în jurul orei 23:00, la bordul zborului 938 al companiei Delta Airlines. Echipajul a fost nevoit să o imobilizeze pe actriță, a declarat aceeași sursă.

Poliția Autorității Portuare și agenți ai FBI au fost chemați la bordul aeronavei. FBI a anunțat că investighează o „posibilă agresiune” care ar fi avut loc în timpul zborului.

Selma Blair, în vârstă de 54 de ani, a fost transportată la Spitalul Jamaica pentru o evaluare medicală. Potrivit sursei citate, în timp ce se afla în ambulanță, actrița ar fi lovit cu piciorul un polițist al Autorității Portuare, iar după ce a ajuns la spital ar fi agresat o asistentă medicală. Blair se află în continuare în arest, potrivit aceleiași surse.

Avocatul actriței susține că a fost o urgență medicală

Avocatul lui Selma Blair a declarat că incidentul ar fi fost provocat de o problemă medicală și a precizat că actrița a primit îngrijiri după aterizare.

„Selma a suferit o urgență medicală care a dus la presupusul comportament. La aterizare, a primit imediat îngrijiri medicale și se află în prezent într-o stare stabilă”, a transmis avocatul.

Într-o înregistrare audio a comunicațiilor de control al traficului aerian, pilotul poate fi auzit solicitând prezența personalului medical la avion.

„Sângerează și are și câteva urme de mușcături, așa că nu cred că avem nevoie de o ambulanță sau ceva de genul acesta, dar ar fi bine să avem niște personal medical la poartă, ca să le examineze rănile”, a spus pilotul, potrivit unei înregistrări audio publicate de ATC.com.

Acesta a adăugat că pasagera ar fi fost agitată și s-ar fi lovit cu capul de un perete despărțitor.

„Se pare că pasagera turbulentă s-a lovit cu capul de peretele despărțitor sau ceva de genul acesta, așa că, evident, va trebui să o trimitem la un control medical, precum și să chemăm forțele de ordine”, a afirmat pilotul.

Compania Delta Airlines a transmis că nu tolerează comportamentul agresiv sau ilegal la bordul aeronavelor.

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„Delta are o politică de toleranță zero față de comportamentul turbulent sau ilegal, deoarece siguranța clienților și a echipajului nostru este întotdeauna pe primul loc”, a declarat compania într-un comunicat.

Selma Blair este cunoscută pentru rolurile din filme precum „Cruel Intentions”, „Legally Blonde” și „Hellboy”. În 2022, actrița a participat la emisiunea „Dancing with the Stars”. Blair a vorbit deschis despre diagnosticul de scleroză multiplă, pe care l-a făcut public în 2018.

Editor : C.A.

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