Al Pacino joacă în noul film al lui Quentin Tarantino

Actorul Al Pacino se alătură distribuţiei filmului „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino despre Sharon Tate, informează Variety citat de News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

Pacino, aflat la prima colaborare cu Tarantino, va juca rolul Marvin Shwarz - agentul actorului interpretat de Leonardo DiCaprio în film.

Din distribuţia celui de-al nouălea film al cineastului american fac parte Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio, în roluri principale, Luke Perry, Damian Lewis şi Dakota Fanning, anunţaţi în urmă cu o zi, şi Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Masden şi Tim Roth.

Pe lângă rolul de regizor, Quentin Tarantino este şi scenarist şi producător (alături de David Heyman şi Shannon McIntosh) al peliculei.

„Once Upon a Time in Hollywood” are în centru un actor fără succes (Pitt) care joacă într-un serial western şi dublura sa (DiCaprio), care încearcă să supravieţuiască la finalul anilor 1960. Coincidenţa face ca personajul lui Brad Pitt, Rick Dalton, să fie vecin al lui Sharon Tate, starleta şi soţia lui Roman Polanski care a fost una dintre victimele lui Charles Manson.

Filmul, care a avut titlul de lucru „#9”, va fi lansat pe 9 august 2019, când se împlinesc 50 de ani de când grupul lui Manson a comis crimele din LaBianca.

Pacino, care l-a interpretat recent pe Joe Paterno în filmul HBO „Paterno”, va putea fi văzut şi în următorul lungmetraj al lui Martin Scorsese, „The Irishman”.