Anthony Hopkins, mesaj după 45 de ani de abstinență: „Mă îndreptam spre dezastru, am băut până aproape m-am omorât”

Celebrul actor Anthony Hopkins a marcat 45 de ani de când nu a mai consumat alcool cu un mesaj optimist adresat persoanelor afectate de viciu. Într-o înregistrare video, actorul în vârstă de 83 de ani recunoaște că alcoolul l-a adus la un pas de moarte, dar că a reușit să se salveze. Anthony Hopkins i-a îndemnat pe cei care se luptă cu dependența să fie puternici și să reziste tentațiilor.

„Vine un nou an, a fost unul greu, plin de durere și tristețe, pentru mulți, mulți oameni. În urmă cu 45 de ani, astăzi, am primit un apel la trezire. Mă îndreptam spre dezastru, am băut până aproape m-am omorât. Am primit un mesaj care spunea: Vrei să traiești sau să mori? Și am vrut să trăiesc. Brusc a venit vindecarea și viața mea a fost uimitoare. Am avut zile grele și uneori m-am îndoit, dar una peste alta, vă zic să rezistați. Astăzi este acel mâine despre care erați atât de îngrijorați ieri. Voi, tinerii, rezistați! Nu renunțați, continuați să luptați, fiți îndrăzneți și forțe mărețe vă vor veni în ajutor. Asta m-a ajutat și pe mine în viață. Atât am de spus. La mulți ani, acesta va fi cel mai bun an!” - a fost mesajul transmis de Antony Hopkins pe Facebook.

Editor : Luana Pavaluca