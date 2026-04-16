Anunț așteptat de fanii „Stăpânul Inelelor” („The Lord of the Rings”): Când va fi lansat noul film și cine face parte din distribuție

Anunț așteptat de fanii „Stăpânul Inelelor" („The Lord of the Rings")

Warner Bros a făcut marți un anunț așteptat de milioane de fani ai seriei „Stăpânul Inelelor” („The Lord of the Rings”). Filmul „Stăpânul Inelelor: Vânătoarea lui Gollum” (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum), regizat de Andy Serkis, urmează să fie lansat 17 decembrie 2027 și va aduce nume noi în distribuție. Potrivit Variety, actorul Viggo Mortensen nu îl va mai interpreta pe celebrul personaj Aragorn.

Potrivit producătorilor, Andy Serkis se întoarce în rolul lui Gollum/Smeagol, Ian McKellen revine în rolul lui Gandalf, Elijah Wood îl va interpreta din nou pe Frodo Baggins, iar Lee Pace reia rolul lui Thranduil. Printre nou-veniți, se numără Kate Winslet în rolul lui Marigol, Leo Woodall în rolul lui Halvard și actorul Jamie Dornan îl va interpreta rolul lui Aragorn.

Noul film urmărește căutarea lui Gollum, în anii care preced evenimentele din primul film al trilogiei, „Frăția Inelului”.

Filmările vor începe la sfârșitul lunii mai în Noua Zeelandă.

Filmele anterioare din această franciză au obţinut încasări combinate de aproape 6 miliarde de dolari în box-office-ul global. Filmul din 2003 ''The Return of the King'' a câştigat 11 premii Oscar, printre care şi cel atribuit în categoria ''cel mai bun lungmetraj''.

