Barack Obama a câștigat un premiu Emmy pentru documentarul Netflix „Our Great National Parks”

Fostul președinte Barack Obama a câștigat sâmbătă premiul Emmy pentru cel mai bun narator, pentru serialul documentar intitulat „Our Great National Parks” de la Netflix, devenind primul președinte american care obține această distincție pentru un film aflat în competiție.

Compania de producție a soților Obama, Higher Ground, se află în spatele acestei serii de cinci episoade despre parcurile naționale din întreaga lume. După ce a părăsit Casa Albă, în 2017, fostul președinte și soția sa Michelle au înființat casa de producție Higher Ground și au încheiat un acord cu Netflix despre care se spune că ar fi în valoare de zeci de milioane de dolari. De altfel, compania Netflix l-a felicitat, într-un tweet, pe fostul președinte pentru premiul Emmy obținut, subliniind această premieră - primul președinte care obține un premiu Emmy într-o competiție.

Singurul președinte care mai are un premiu Emmy este Dwight Eisenhower, dar el primise în 1956 un premiu onorific, pentru că a fost primul președinte care a ținut o conferință de presă televizată.

Barack Obama a concurat la categoria „Cel mai bun narator” al premiilor Emmy cu David Attenborough, Lupita Nyong'o și Kareem Abdul-Jabbar. Serialul Netflix produs de soții Obama prezintă frumuseți naturale de pe cinci continente cuprinzând, de pildă, relatări despre rezervațiile din Patagonia chiliană, dar și din Indonezia.

Fostul președinte mai are două premii Grammy, obținute pentru versiunile audio ale memoriilor sale "The Audacity of Hope" și "Dreams from My Father". Barack Obama este, astfel, la jumătatea drumului spre a deveni un „EGOT” - o persoană care are premii Emmy, Grammy, Oscar și Tony, notează BBC.

În 2020, el a fost nominalizat și la premiile Oscar, cu o altă producție, „American Factory”, un film documentar de lung metraj.

Doar 17 persoane au obținut statutul de „EGOT” până în prezent, printre care Mel Brooks, Whoopie Goldberg, Audrey Hepburn, Jenifer Hudson, Rita Moreno și John Legend.

Ceremonia de acordare a premiilor Emmy va avea loc la 13 septembrie, dar câștigătorii anumitor categorii sunt anunțați în avans.

Editor : Luana Pavaluca