Box office-ul nord-american a depăşit cifra de 6 miliarde de dolari în timp record

Box office-ul nord-american a depăşit, graţie mai multor lungmetraje cu supereroi, cifra de 6 miliarde de dolari în timp record, potrivit News.ro, care citează Screen Daily.

Foto: Shutterstock

Anul acesta, până pe 26 iunie cifra încasărilor o depăşea cu 8% pe cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Filmele care au condus până acum clasamentul sunt două producţii Marvel - „Black Panther”, cu 699,8 milioane de dolari, urmat de „Avengers: Infinity War”, cu 670,4 milioane de dolari.

În 2015, două producţii au depăşit cifra de 600 de milioane încasări în primele şase luni ale anului - „Star Wars: The Force Awakens”, cu 936,7 milioane de dolari, la şase luni după ce „Jurassic World” generase încasări de 652,3 milioane de dolari.

În clasamentul primelor şase luni ale anului curent, pe locul al treilea s-a aflat animaţia „Incredibles 2” (Pixar), cu 373,9 milioane de dolari, iar locul al patrulea a fost ocupat „Deadpool 2” (Fox), cu 305,6 milioane de dolari.

Cele trei filme cu supereroi au, cumulat, generat încasări de 1,66 de miliarde de dolari.

Pe locul al cincilea s-a aflat „Solo: A Star Wars Story” (Lucasfilm), cu 203,9 milioane de dolari, urmat de thrillerul „A Quiet Place” (Paraount), cu 186,9 milioane de dolari.

„Jurassic World: Fallen Kingdom” a debutat săptămâna trecută, iar până la acest moment a generat încasări de 181,1 milioane de dolari, iar până la finalul acestei săptămâni va depăşi cifra de 200 de milioane de dolari.

Cea de-a doua jumătate a anului va aduce pe marile ecrane, între altele, „Sicario: Day Of The Soldado” şi „The Equalizer 2”, ambele producţii Columbia Pictures, un nou film Marvel - „Ant-Man And The Wasp”, în luna iulie, comedia muzicală „Mamma Mia: Here We Go Again!” (Universal) şi „Mission: Imposible - Fallout” (Paramount).

Anul în care au fost înregistrate cele mai mari încasări a fost 2016. Atunci, cifra de box office nord-american a ajuns la 11,38 de miliarde de dolari.

Etichete:

,

,

,

,

,