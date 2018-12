Ca-n filme. 2018, un an bun pentru cinematografia română

2018 a fost un an bun pentru cinematografia română, cu noi premii importante la marile festivaluri de film. A fost însa și un an în care cineaștii au încercat sa se apropie mai mult de publicul autohton. „Moromeții 2” a trezit nostalgii și a doborât recorduri de box-office, iar „Povestea unui pierde-vara” a readus în cinematografele românești comedia romantică.

Paul Negoescu - regizor: Am aflat ca eu o sa am un copil in timp ce lucram la scenariu, am zis ca e un semn de la Dumnezeu si trebuie sa scriu povestea asta, macar. Si filmul m-a facut sa ma mai linistesc, dar aveam tot felul de ganduri legate de cum sunt femeile, cum sunt barbatii si cum privesc relatiile.

Mihai Chirilov - critic de film: E o comedie romantica urbana. In care unul din personajele principale este Bucurestiul. Asta mi-a placut cel mai mult la filmul lui Paul, care are, intr-adevar, tonul asta foarte lejer, e o tentativa reusita de a face comedie romantica cumva a la Woody Allen, comediile putin cinice ale lui Woody Allen de la inceputul carierei lui.

Alexandru Papadopol - actor: Nu vreau sa fac eu pe desteptul, dar trebuie sa fii un actor mult mai bun ca sa joci comedie.

Mihai Chirilov - critic de film: Nu exista gagurile pentru galerie din Doua lozuri, este o comedie nitel mai sofisticata, fara a fi inacesibila publicului, dar nu putea spera la succesul pe care l-a avut doua lozuri. Dar in filmografia lui Paul Negoescu mi se pare un titlu bun.

Paul Negoescu - regizor: Nu trebuie sa te iei 100 % dupa public cand faci film de public. Publicul, da, stie mai bine, dar, vorba lui Seinfeld, daca ar stii atat de bine, ar face el comedie, n-ai face tu.

Mai multe despre anul cinematografic 2018, dar și despre ce promite noul an, aflați dintr-o dubla ediție Ca-n Filme, duminică și luni de la 16:30.

Etichete:

,

,

,