Ca-n filme. Fanny Ardant, o divă a rolurilor pasionale

În cei peste 40 de ani de carieră, Fanny Ardant a cucerit întreaga lume, jucând nu doar în Franța, ci și în toate cinematografiile mari ale Europei și, nu în ultimul rând, la Hollywood. A debutat alături de Gérard Depardieu, a fost muza lui François Truffaut, și a distribuit-o pe Olga Tudorache în primul film pe care l-a regizat, care a fost turnat chiar în România.

Fanny Ardant: Noi credem că în viață totul se desfășoară după un plan. Dar eu cred că viața are mai multă imaginație decât noi. Ceea ce mi se pare mie interesant la viață e tocmai asta... Pentru mine, viața e ca pădurea amazoniană. Totul e necunoscut. Nu accept decât rolurile pe care le iubesc.

A distribuit-o pe Olga Tudorache în primul său film

Fanny Ardant: Îmi doream să povestesc o tragedie, dar fără robele grecești. De aceea am vrut să fac acest film într-o lume rurală, cu tradiții. Iar în momentul în care am descoperit Transilvania, mi s-a părut că era un peisaj etern. Îmi amintesc cum am întâlnit-o și cum am implorat-o să vină să joace în acest film, în care la început nu prea își dorea să joace.

