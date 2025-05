Cannes 2025: Un ciobănesc islandez a primit trofeul Palme Dog pentru cea mai bună „interpretare” canină

După Messi, câinele din rasa Border Collie din filmul "Anatomie d'une chute" în 2023 şi după Kodi, Grifonul metis din filmul "Le proces du chien'' în 2024, i-a venit rândul lui Panda, un Ciobănesc islandez din lungmetrajul "The Love That Remains", să câştige vineri seară trofeul Palme Dog, un premiu care recompensează cea mai bună "interpretare" canină, în cadrul celei de-a 78-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes.

Marele Premiu al juriului care atribuie acest trofeu insolit le-a revenit ex aequo altor doi câini - dintre care unul mănâncă excremente infuzate cu LSD - din filmul "Sirat", extravaganţa rave, halucinantă şi apocaliptică, a cineastului spaniol Oliver Laxe.

Panda este câinele de companie al regizorului islandez Hlynur Palmason şi apare în filmul său "The Love That Remains", o dramă sfâşietoare despre un cuplu care trece printr-o despărţire şi despre consecinţele acesteia asupra familiei lor.

"Filmul care a câştigat (...) este atât de frumos şi de autentic în ceea ce priveşte ambianţa familială", a declarat în faţa reprezentanţilor presei Wendy Mitchell, membră a juriului ce atribuie Palm Dog, un trofeu al cărui nume reprezintă un joc de cuvinte care face trimitere la celebrul trofeu Palme d'Or, care recompensează cel mai bun film din competiţia de la Cannes.

Anunțul câștigătorului, întâmpinat cu urale

În faţa unei mulţimi de influenceri, iubitori de animale şi jurnalişti reuniţi pe o plajă din Cannes, ea a lăudat "minunata interpretare naturalistă a acestui câine", numit Panda.

Anunţul câştigătorului a fost întâmpinat cu urale şi lătrături, în timp ce Hlynur Palmason le-a trimis organizatorilor o înregistrare video cu Panda, care părea perplex în timp ce stătea pe scaunul din faţă al maşinii regizorului islandez.

Printre câştigătorii celebri ai acestui premiu insolit, lansat în 2001, se numără Brandy, căţeluşa din rasa Pitbull care a jucat alături de Brad Pitt în "Once upon a time... in Hollywood" şi care a fost premiată în 2019 chiar de regizorul acelei pelicule, Quentin Tarantino.

În plus faţă de trofeul Palm Dog, noi premii care celebrează animalele în sensul mai larg al termenului şi care apar în producţii culturale au fost acordate pentru prima dată, în această săptămână, la Cannes.

Premiile Pawards, care aduc un omagiu animalelor ce apar pe ecran, dar şi în cărţi şi reclame, au fost acordate filmului de animaţie "Flow" al regizorului leton Gints Zilbalodis, care a câştigat deja în acest an Oscarul şi Globul de Aur la categoria "cel mai bun lungmetraj animat".

Acest film fără dialoguri, despre o pisică ce porneşte cu reticenţă într-o călătorie alături de alte animale salvate dintr-o inundaţie, a fost realizat cu ajutorul unor programe informatice gratuite şi cu un buget modest de 3,5 milioane de euro.

