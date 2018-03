Catrinel Menghia și Vlad Ivanov joacă în noul film al lui Corneliu Porumboiu

Regizorul Corneliu Porumboiu a început filmările pentru lungmetrajul de ficţiune „Gomera”, care este prima lui producţie turnată în România şi străinătate.

Foto: Vlad Cioplea

Filmul spune povestea lui Cristi, un ofiţer de poliţie care ajunge pe insula La Gomera, în Spania, pentru a învăţa limbajul „El Silbo”, o formă de comunicare prin fluierat, specifică zonei. Misiunea lui este de a-l elibera pe Zsolt, un afacerist controversat aflat în arest în Bucureşti, potrivit News.ro.

„Gomera” îi are în distribuţie pe Vlad Ivanov în rol principal, căruia i se alătură Catrinel Menghia (Marlon), Rodica Lazăr şi Sabin Tambrea.

Filmările au debutat pe 18 februarie, se vor încheia la sfârşitul lunii aprilie, şi au loc în Bucureşti şi pe insula La Gomera din Spania. Este prima producţie semnată de cunoscutul regizor care va fi turnată şi în afara României.

Imaginea filmului scris şi regizat de Corneliu Porumboiu este semnată de Tudor Mircea, scenografia este realizată de Simona Pădureţu, designer de costume Dana Păpăruz, iar Arantxa Etcheverria Porumboiu este responsabilă de direcţia artistică.

„Filmul se concentrează pe o posibilă folosire a limbajului ancestral El Silbo într-o lume în care comunicarea a devenit din ce în ce mai controlată, cu un conflict direct între verbal şi non-verbal”, declară Corneliu Porumboiu. „În urmă cu câţiva ani am urmărit un documentar despre El Silbo. Acest limbaj fascinant, aflat pe cale de dispariţie, redescoperit şi folosit din nou pe insula La Gomera, m-a inspirat şi motivat să scriu această poveste”, adaugă regizorul.

„Gomera” este o producţie 42 KM FILM în coproducţie cu Les Films du Worso (Franţa), Komplizen Film (Germania) şi Arte Grand Accord. Producător este Marcela Ursu, iar producător executiv, Patricia Poienaru. Coproducători sunt Sylvie Pialat, Benoît Quainon, Janine Jackowski, Jonas Dornbach şi Maren Ade. Agentul internaţional de vânzari este MK2 Films.

Lungmetrajul este realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi Eurimages şi va fi lansat în cinematografele din România în 2019.

Corneliu Porumboiu, născut în 1975, la Vaslui, a studiat regie de film la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“ din Bucureşti. După o serie de filme de scurtmetraj („Pe aripile vinului“, „Călătorie la oraş“ şi „Visul lui Liviu“), Corneliu Porumboiu a debutat în lungmetraj în anul 2006 cu filmul „A fost sau n-a fost?“. Filmul, realizat din fonduri independente, a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes unde a obţinut premiul pentru debut Caméra d'Or şi premiul pentru distribuţie Label Europa Cinémas. Al doilea lungmetraj al lui, „Poliţist, adjectiv“, a fost selecţionat la Festivalul de Film de la Cannes, în secţiunea Un Certain Regard. Au urmat filmele „Când se lasă seara peste Bucureşti sau metabolism“ (2013) şi „Al doilea joc“ (2014). În 2015, a lansat la Cannes lungmetrajul „Comoara”, pentru care a fost recompensat cu premiul A Certain Talent al secţiunii Un Certain Regard. În februarie 2018, şi-a prezentat documentarul „Fotbal infinit” la Festivalul de Film de la Berlin.