Ce spun Maia Morgenstern, Victor Rebengiuc şi Cristi Puiu despre Lucian Pintilie

Regizorul de teatru şi film Lucian Pintilie a murit, la 84 de ani. Născut în nordul Bucovinei, într-un oraş aflat acum pe teritoriul Ucrainei, a intrat în conflict cu regimul comunist în 1968.

Atunci, filmul său „Reconstituirea” a provocat un imens scandal şi a fost interzis, prin decizie a lui Nicolae Ceauşescu. Pelicula spune povestea bătăii între doi tineri care se transformă în crimă odată cu reconstituirea făcută de Miliţie.

După opt ani, Lucian Pintilie deranja din nou. Piesa de teatru „Revizorul”, a lui Nikolai Gogol, montată de el la Teatrul Bulandra, a fost anulată după trei reprezentaţii. Regizorul a primit paşaport şi invitaţia să plece din România.

A urmat „De ce bat clopotele, Mitică?”, film bazat pe opera lui Caragiale şi interzis în 1981.

După revenirea în ţară, în 1990, cele mai cunoscute filme realizate de acesta au fost „Balanţa”, cu Maia Morgenstern în rolul principal, şi „Terminus Paradis”, pentru care a fost distins, în 1998, cu Premiul juriului la Festivalul de film de la Veneţia.

Maia Morgenstern despre Lucian Pintilie:

„Există în mod absolut în estetica sa, în felul în care Pintilie își coordonează actorii, există dimensiunea libertății individuale, o libertate profundă, asumată, a riscului de a înota împotriva curentului. Dl. Pintilie, la Balanța lucra cu cronometrul, avea nevoie de o avalanșă a vorbelor, cuvintelor, stărilor, gesturilor, gândurilor. În 32 de secunde.

(...) Un omagiu și o declarație de dragoste pentru femeie așa cum o face Pintilie, mai rar.

(....) Vorbesc de titani, de mari creatori ai cinematografului universal, sunt puncte de reper, jaloane. Sunt pietre de hotar, așa îl văd pe dl Lucian Pintilie”.

Victor Rebengiuc despre Lucian Pintilie:

„De cele mai multe ori, propunerile pe care le făceam noi, actorii, coincideau cu indicațiile lui Pintilie. Asta e extraordinar, că nu era ceva ciudat ce-ți cere el. Era ceva foarte firesc, ceva corect, ceva normal.

Întotdeauna am câștigat o experiență extraordinară lucrând cu el, pentru că am făcut un rol care era diferit de tot ce făcusem până atunci. Fiecare rol pe care l-am făcut cu el erau roluri diferite de ce făcusem până atunci. Era vorba de niște experiențe noi în ce mă privește și asta atrage un actor, faptul că are de făcut ceva nou, nu se cantonează în niște norme, adică joacă un anumit gen de roluri și rămâne acolo, dom’le, gata, asta este, publicul meu mă știe, eu asta vreau să joc pentru publicul meu. Publicul nu e al meu, că nu pot să-l cumpăr, să mi-l însușesc eu. El este publicul pentru care muncim cu toții. Publicul care e partenerul nostru, care stă și ne analizează, dom’le, aici e bine, aici nu preae bine, nu mi-a plăcut. Sunt păreri și păreri. Dar faptul că mi se ofereau niște personaje care erau diferite de ce făcusem până atunci asta mă mobiliza, mă excita foarte mult”.

Regizorul Cristi Puiu, despre Lucian Pinilie:

„A fost foarte importantă întâlnirea cu Pintilie, mai ales că tot atunci, la începutul anilor 90, m-am hotărât să fac film.

Dar filmele lui Pintilie, odată ce le-am descoperit, mi-au dispărut și o parte din complexe, pentru că exista această întrebare: cum e posibil ca noi, în spațiul ăsta, România, să nu poți imagina un film în limba română care să sune n-a fost posibil lucrul ăsta”.